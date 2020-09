Letošní 9. ročník byl přesunut kvůli pandemii koronaviru z dubna na 21. září. Organizátoři ze zlínské Naděje dbají na to, aby akce proběhla v pořádku a byla při ní dodržena přísná hygienická opatření. Mezi ta nejvýraznější patří novinka a to, že zájemci a návštěvníci budou moci vybírat kabelky venku před divadlem.

„Rozhodli jsme se s divadelníky kvůli aktuální situaci která panuje kolem nákazy Covid-19, že kabelkový veletrh uspořádáme venku. A to jak z hygienicko - bezpečnostních důvodů, tak také kvůli většímu komfortu návštěvnic veletrhu,“ uvedla za organizátory akce Naděje Zlín fundraiserka Zuzana Šlúchová.

„Kabelky budeme postupně doplňovat po celou dobu veletrhu. Tak, aby se dostalo na každou zájemkyni. Kdo bude chtít, může přijít i vícekrát,“ zdůraznila Organizátoři tak chtějí zabránit tomu, aby se před zahájením kabelkového veletrhu shromažďoval větší počet lidí.

„Pevně věříme tomu, že budou všichni ohleduplní, budu dodržovat rozestupy a budou používat roušku,“ uvedla Zuzana Šlúchová.

Letos budou podle ní pro zájemkyně připraveny kromě klasických kabelek i kousky, které budou něčím výjimečné. Například kabelka z krokodýlí kůže.

„Každá žena, která nám přinese kabelku je osobnost a zaslouží si poděkování. Stává se nám, že se ženy s některými kabelkami velmi těžce loučí, ale přesto nám je věnují,“ uvedla Zuzana Šlúchová.

I ona se každý rok rozhoduje, kterou svou kabelku věnuje.

„Jisté kousky mého šatníku se za zimní období nějak zvláštně zcvrkly. A už mi neříkají „má paní“.

Je až s podivem, že kabelky tento nešvar zcela minul. Ušly se mnou kus cesty, jsou stále stejné, stejně dobré i hezké. Naše poslední společná cesta s jednou z nich bude na Kabelkový veletrh. Daruji kabelku, abych odlehčila skříni, malinko vás inspirovala a možná někomu dodala odvahu se rozloučit s kabelkovým pokladem ve prospěch vyšších cílů,“ dodala Zuzana Šlúchová a připomněla, že zájemkyně mohou kabelky, které chtějí věnovat, přinést i až na samotný veletrh. Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude letos využit na vybavení pro klienty zlínské Naděje a to na pořízení 65 kusů antidebutních matrací, jedna matrace vyjde na šest tisíc korun. Tyto matrace zabraňují proleženinám u klientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko.

„Budeme proto vděční, když lidé přijdou na Kabelkový veletrh a nějakou korunu tam utratí,“ vysvětlila fundraiserka Naděje Zlín Zuzana Šlúchová.

„Naděje poskytuje službu těm, kteří to mají v životě složitější, aniž by si nelehký úděl sami způsobili. Když se setkáte s některými jejími pracovníky, nikdy na první dobrou neuvidíte, jak těžká a zodpovědná práce na nich leží. Přesto ji dělají s velkým srdcem, láskou a péčí. Je potřeba jim pomáhat, aby pak sami mohli pomáhat těm, kterým osud nenadělil tolik štěstí, jako jiným. A to i těm, kteří si poklidného bezstarostného života mnohdy ani neváží,“ uvedl David Karola, šéfredaktor Deníků ve Zlínském kraji.