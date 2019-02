STARÉ MĚSTO - Frekventovaný úsek Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město čeká křest ohněm. Za necelé dva týdny se ve Starém Městě pojede pátý ročník populárního závodu Slovácký okruh.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Letos se však motocyklové klání uskuteční v kritickém čase, kdy je uzavřen obchvat Uherského Hradiště. Souměstí už nyní intenzivně sužují dopravní zácpy. Kvůli závodu budou po oba víkendové dny uzavřeny další úseky vozovek, a to ve staroměstských ulicích Velehradská, Huštěnovská a Tovární. Organizátoři však tvrdí, že kalamita nehrozí. "Závod se jede v sobotu a v neděli, kdy nejezdí tolik kamionů ani osobních automobilů. V Napajedlích je v čase závodu objížďka přes Topolnou. Funguje to tak už čtyři roky, a tak si nemyslím, že by měly být nějaké problémy," míní Josef Bazala, organizační ředitel závodu a staroměstský starosta.

Bez dohledu policie se nepojede

Dopravní policie se na motocyklové závody v současné době připravuje. "Tento závod se jel i v době, kdy obchvat ještě nebyl zprovozněn. Jako každoročně jsme však připraveni dopravu organizovat. Bez naší účasti by nebylo totiž možné závod pořádat," poznamenal Josef Hnilička, šéf uherskohradišťských dopravních policistů. Někteří řidiči už berou uzavírky s nadhledem. "Mně to nijak zvlášť nevadí. Nějak se s tím jako ostatně každý rok vyrovnám," poznamenal Antonín Nožička ze Starého Města.

Bude i překvapení

Pro diváky pořadatelé letos přichystali také překvapení. V přestávce nedělního závodu se uskuteční Motto show, ve které se představí kaskadéři a nebudou chybět ani mažoretky. "Složení závodního pole bude podobné jako v předcházejících letech, jak jsme totiž předpokládali, stejný závod se v tyto dny jede i v Holandsku," dodal Josef Mizera z organizačního týmu. Po loňské přestávce způsobené zdravotními problémy se na trati opět objeví uherskohradišťský starosta Libor Karásek.