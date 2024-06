ROZHOVOR/ Filmový festival ve Zlíně se již několik let zaměřuje na zajímavé mladé herecké hvězdy. Letošními Young Stars jsou Darija Pavlovičová, Anna Fialová, Filip Březina a Adam Mišík.

Zlin Film Fest 2024 - Anna Fialová | Video: Iva Nedavašková

Co aktuálně dělá, hvězda televizního seriálu Iveta, Anna Fialová se dočtete v rozhovoru.

Před chvíli jste zasadila festivalový strom, jak to vnímáte?

Je to skvělé. Právě jsem vzpomínala, jak jsme při nějaké příležitosti sázeli stromy za Národní divadlo a to byla větší makačka, protože nás na to bylo mnohem méně. Ale celá akce je super, sázejme stromy…

Cítíte se jako Young Star?

Jsem poctěna. Smála jsem se, že je fajn, že jsem to stihla do třicítky. Takže asi ano, cítím.

Fialová, Pavlovičová, Březina i Mišík se chopili lopaty a zasadili filmový strom

Co vás momentálně čeká?

V rámci Shakespearovských slavností budeme mít premiéru 26. června na Pražském hradě s inscenací Marná lásky snaha, kde hraju právě s Filipem Březinou. Jinak si užívám trochu klidnější období, kdy se můžu soustředit právě na divadlo.

Jsme na dětském festivalu, jaké filmy/pohádky jste měla ráda jako dítě?

Měla jsem krásné dětství, na které neustále vzpomínám. Někdy až s depresí, že to už nejde vrátit. Byla jsem závislá na pohádkách. Ať už Disney jako Lady a Tramp nebo na českých Ať žijí duchové a Jak se budí princezny.

I teď si ráda pustím pohádku. V tomto miluju Vánoce, kdy člověk vychytá období, že kdykoliv zapne televizi, objeví se tam pohádka.