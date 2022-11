O nadužívání antibiotik se hovoří již řadu let. Laická veřejnost je upozorňována na správné a vhodné užívání antibiotik a na důsledky jejich častého nadužívání. Ty vedou právě k rozvoji antibiotické rezistence, tedy odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

„Vznik antibiotické odolnosti je přirozený jev. Bakterie jsou zpravidla rezistentní k několika druhům antibiotik, a to představuje další limitaci výběru vhodného léku. Až v 50 % jsou antibiotika používána bez stanovení příčinu hledající diagnózy. Důsledkem šíření rezistentních kmenů je používání antibiotik s širším spektrem účinku, čímž dochází také ke zvyšování finanční zátěže ve zdravotnictví,“ popisuje primářka Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Nataša Bartoníková.

Již v roce 2016 vydalo Valné shromáždění OSN prohlášení, týkající se odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Lze odhadnout, že pokud se bude bakteriální rezistence zvyšovat stejným tempem jako dosud, budou v roce 2050 neléčitelné infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi nejčastější příčinou úmrtí.

Pacienti vyžadují antibiotika i tam, kde to není nutné

V KNTB proto už řadu let funguje při oddělení lékařské mikrobiologie antibiotické středisko. Lékaři v něm poskytují konzultace svým kolegům.

„Podle mých zkušeností pacienti stále ještě často vyžadují antibiotika i tam, kde to není nutné. Bývá to pravidlem také u rodičů nemocných dětí. Je důležité, aby lékaři nasazovali antibiotickou léčbu na základě výsledků z vyšetření a v dostatečně vysoké dávce,“ uvádí primářka Nataša Bartoníková.

Cílem antibiotického střediska je zabezpečení správné antibiotické terapie pro konkrétního pacienta a prevence nadužívání a nesprávného užívání antibiotik.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že se blížíme do „bez antibiotické éry“, v níž nebudeme mít adekvátní antibiotika pro léčbu bakteriálních infekcí. I proto je letošní téma WHO Společně k záchraně antibiotik.

Lékárny potvrzují, spotřeba antibiotik roste

Spotřeba antibiotik stále roste. Navíc podle průzkumu České lékárnické komory více než 11 procent dospělých neužívá antibiotika po celou předepsanou dobu a téměř každý desátý si uchovává nespotřebovaná antibiotika pro případnou potřebu. To potvrzuje i vedoucí lékáren KNTB Pavel Kurfürst.

„Lékárny krajské nemocnice vydaly letos za prvních deset měsíců přes patnáct tisíc balení antibiotik. Za stejné období to bylo v loňském roce o pět tisíc méně. Rozdíl by pravděpodobně nebyl tak velký, nebýt onemocnění covid-19. I přesto zaznamenáváme navýšení spotřeby každý rok,“ dodává Kurfürst.