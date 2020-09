FOTOGALERIE/ Bar Monako ve Zlíně v blízkosti autobusového a vlakového nádraží bylo místem, kde zapadalo i vycházelo slunce. Mnohdy toto zařízení provázely slavné i neskutečné příběhy.

Bar Monako ve Zlíně zbourali. | Foto: DENÍK / Jana Zavadilová

„Tam jsem kdysi pracoval, přišlo mi to tam v pohodě celkem, teda, asi to bude tím, že mám rád UFO a paranormálno a tam se to mimozemšťany a různými duchy hemžilo,“ uvedl například na facebookovém profilu Co mě štve ve Zlíně Dave Látal.