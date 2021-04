Ještě po zbytek tohoto týdne se budou vakcíny podávat ve dvou stávajících očkovacích ambulancích přímo v areálu zlínské nemocnice. Lidem, kteří se registrovali na očkování v KNTB a nemají termín do konce tohoto týdne, byly registrace hromadně nasměrovány do nového centra. Na změnu je upozornila sms zpráva.

„Celkem jsme toto oznámení odeslali třem tisícům sedmi stům registrovaných zájemců o očkování,“ vysvětlil Michal Pisár, primář oddělení urgentního příjmu, který má očkování za zlínskou nemocnici na starosti.

„Pacienti, kteří již dostali první dávku vakcíny v nemocnici a mají rezervaci na dávku druhou od pondělí dále, budou už očkováni v PSG Aréně. O této změně jsou rovněž informování sms zprávou,“ podotkl Pisár.

V PSG aréně je instalováno potřebné vybavení včetně šesti očkovacích boxů a také stejný počet stanovišť pro registraci či lékařskou službu. Vyhrazená jsou také místa pro vyplňování dotazníků či výdej certifikátů.

V počáteční fázi budou zdravotníci v PSG aréně očkovat okolo 600 osob denně, v budoucnu ale budou schopni tuto kapacitu zvýšit až na dvojnásobek. Zlínské velkokapacitní očkovací centrum bude v provozu 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Fungovat by mělo minimálně do poloviny letních prázdnin.

Jak se k očkování registrovat?

Zájemci o očkování se musí předem registrovat v centrálním rezervačním systému na adrese http://registrace.mzcr.cz, vyčkat na zvací sms a rezervovat si konkrétní termín.

Objednávání probíhá v souladu s národní strategií očkování, která určuje prioritní skupiny podle věku, profese či zdravotního rizika.

PSG aréna se nachází ve Zlíně na adrese Březnická 5513, umístěná je hned nad Zimním stadionem Luďka Čajky u silničního tahu na Uherské Hradiště.

Lidé, kteří k očkování přijedou automobilem, jej budou moci zanechat na parkovišti na ulici Mostní, kde bude pro tyto účely vyhrazeno 50 míst. Pěšky se odtud dostanou do PSG arény do 10 minut. Zaparkovat bude možné také na 15 stáních u ZS Luďka Čajky, ke kterým je příjezd po ulici U zimního stadionu. Z tohoto parkoviště se lidé dostanou chůzí do očkovacího centra do 3 minut.

Pro potřeby očkovacího centra bude vyhrazeno i parkoviště přímo u PSG arény, prioritně je však určeno pro vozy zdravotně handicapovaných občanů a vozy Integrovaného záchranného systému ČR. „Všechny jmenované možnosti parkování budou pro návštěvníky očkovacího centra zdarma,“ doplnil Michal Pisár.