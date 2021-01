Krajský úřad vypsal výběrové řízení na pozice předsedy představenstva a managmentu ve všech čtyřech krajských nemocnicích. Uzávěrka přihlášek byla 15. ledna 2021. Tedy v době, kdy ve špitálech vrcholí třetí vlna pandemie onemocnění covid-19.

Zdroj: Deník / Jiří KopáčVelká rošáda nastane v nemocnicích na přelomu ledna a února, kdy do funkce nastoupí nově zvolené vedení. Zároveň to vypadá, že se jedná o začátek „revoluce“ v krajském zdravotnictví, která naprosto změní koncepci o niž se pokoušel bývalý hejtman Jiří Čunek.

Nové hejtmanství přebírá zodpovědnost

„Panu Maráčkovi, který je předsedou Představenstev všech čtyř nemocnic, končí v únoru smlouva. To byl prvotní impuls, proč jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení na všechny funkce. Jsme na začátku volebního období a máme právo ty lidi nastavit tak, že za ně přebíráme zodpovědnost. Nechci se tady čtyři roky schovávat za to, že nemocnici vede někdo, koho já jsem nevybral. Tímto krokem přebírám zodpovědnost za řízení nemocnic,“ uvedl pro Deník hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zdroj: Deník / Jiří KopáčZároveň Holiš připomenul, že koalice deklarovala, že chce na všechny pozice vypisovat výběrová řízení, proto tak nyní činí.

Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová nevidí ani problém v tom, že se bude managment měnit během pandemie.

„Je třeba říct, že řízení nemocnic není a nebude záviset na jednom člověku, zásadní organizační práce probíhá na úrovni středního managementu a zejména je na bedrech zdravotníků,“ míní Sehnalová.

Čtyři promarněné roky

Oba popírají, že by se mělo jednat o dosazování „svých lidí“ do čelních pozic nemocnice.

„Pan Maráček se může do výběrového řízení přihlásit také a uvidíme s jakou přijde strategií,“ uvádí Holiš.

Sehnalová domněnku o účelné změně zcela odmítá.

Zdroj: Archiv politika/strany„Doba dosazování "svých lidí" je doufám za námi, ale máme ji v čerstvé paměti. Smyslem výběrového řízení je vybrat ty nejlepší odborníky, kteří mají důvěru zdravotníků a dokážou zlepšit atmosféru v nemocnicích a budou zárukou reálného rozvoje nemocnic po stránce stavební i personální,“ ohradila se Sehnalová, která například v roce 2019 odsoudila jednání hejtmana Jiřího Čunka, který vyměnil na postu ředitelky Kroměřížské nemocnice oblíbenou lékařku a manažerku Lenku Merghentalovou za – pro místní neznámého – Petra Liškáře. Náměstkyně však vidí obě situace zcela odlišně.

„Zatímco ředitelka Mergenthalová byla odvolána, i když za ní zůstal kus odvedené práce v podobě velmi dobrých hospodářských výsledků i velkých stavebních investic, současné vedení bohužel za sebou žádné velké dílo nenechává. To, co přebíráme, nelze bohužel nazvat jinak, než čtyři promarněné roky,“ spílá Olga Sehnalová. Nejhůře to podle náměstkyně odnesla Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

„Nic se nepostavilo, stavební povolení na nový interní pavilon propadlo. Nedobré interpersonální vztahy jsou bohužel realitou. A v neposlední řadě - vypisujeme otevřené výběrové řízení ve všech nemocnicích. To je snad dost velký rozdíl oproti minulosti,“ vysvětluje změny.

Který model je efektivnější? Ukáže čas

Právě rozdělení na čtyři oddělená Představenstva je návratem k situaci před několika lety. Vize předchozího hejtmana Jiřího Čunka byla totiž zcela odlišná. Po celou dobu loboval za co největší sjednocení všech krajských špitálů. Čunek tah současného hejtmanství odsuzuje.

Zdroj: Deník / Jan Karásek„Ředitelé se budou navzájem hádat, protože budou chránit vlastní zájmy. A doplatí na to pacienti. V současnosti – a při pandemii se to osvědčilo tím víc – řekne šéf krajských nemocnic, kterým je Radomír Maráček, že kvůli přeplnění bude další pacienty s určitým zdravotním problémem přijímat jiná nemocnice. Rozdělí jejich úlohy podle potřeb. To už nepůjde, když si bude každý kopat na vlastním písečku,“ myslí si Čunek a upozorňuje, že i další kraje směřují k myšlence sjednocení.

„Pokud má kraj více jak jednu nemocnici, je výhodné, aby jim šéfoval jeden člověk. Hejtman ani Rada kraje nemá právo nařídit změny mezi nemocnicemi. Musí to zadat Představenstvu každé nemocnice zvlášť a Představenstvo úkol provede. Je to nepružné a zdlouhavé,“ snaží se objasnit své počínání z minulých let Čunek.

„To, co současné vedení dělá, je z toho důvodu, že tomu nerozumí,“ doplňuje. Olga Sehnalová myslí, že naopak právě stav, který nastolil Jiří Čunek je velmi nepružný.

„Model řízení nemocnic jedním představenstvem se neosvědčil a fyzická nepřítomnost vedení v nemocnicích se ukazuje jako velký handicap. Chceme se vrátit k osvědčené praxi, tedy plnohodnotnému vedení v každé nemocnici, které se každé z nich bude věnovat na plno. Právě v této době, náročné na okamžitá rozhodnutí, je to velmi důležité,“ osvětluje náhled na budoucnost krajského zdravotnictví náměstkyně hejtmana pro tuto oblast.

„Podotýkám, že vzájemná spolupráce nemocnic tím nekončí, naopak. Je zajištěna společnou valnou hromadou nemocnic Zlínského kraje a samozřejmě dlouhodobou vzájemnou kolegiální podporou lidí z praxe. To osobně garantuji,“ zaručila se Sehnalová.