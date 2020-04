Starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková svolala ve čtvrtek krizový štáb v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Krizový štáb vydal nařízení o zákazu návštěv v tamních domovech s pečovatelskou službou (DPS I a DPS II).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„S účinností od 3. dubna do odvolání nařizujeme v DPS I a DPS II ve Valašských Kloboukách zákaz návštěv s výjimkou roznosu obědů, donášky nákupů potravin a léků a zajištění pečovatelských služeb ze strany charity. Tyto bytové domy jsou určené pro ubytovávání seniorů a osob se zdravotním postižením, nejsou tedy klasickým zařízením se sociální službou, a proto zde dosud neplatilo režimové omezení jako v domovech důchodců. K opatření přistupujeme hlavně proto, že na případech výskytu onemocnění v jiných domovech seniorů v České republice se ukázalo, jak katastrofický to má dopad na celý dům a jeho obyvatele. Seniory musíme chránit a stanovit opatření, která by riziko minimalizovala,“ vysvětlila starostka Eliška Olšáková a dodala, že v obou domech bydlí na 115 seniorů.