Obchvatem se má také vyřešit odklon nákladní dopravy z obce, směřující do průmyslové zóny a k obcím směrem na Valašské Klobouky. Obchvat má také zamezit plánovanému koridoru (mezi Drnovicemi a Ploštinou) pro elektrické vedení zvláště vysokého napětí 400kV Otrokovice-Střelná-Slovensko.

„Obchvat je dobrá volba, ale už to mělo být dávno,“ uvedl místní občan Jaroslav.

„Hledaly se varianty na změnu trasy mezi Vysokým Polem a dál na Valašské Klobouky, a přitom se zvažovaly i možnosti obchvatu. Protože když bude stát přehrada, tak se tady nebude moct solit a průjezd přes obec by byl ještě horší,“ vysvětlil místostarosta Drnovic.

Připomněl, že přes obec projíždí kamiony do průmyslového areálu a obchvat by mimo jiné, tento problém vyřešil.

„Většina obyvatel se vyjadřovala pro realizaci obchvatu, proti byli lidé, kterých by se tato stavba dotkla, přetnula by totiž jejich pozemky,“ přiblížil v pátek, první den voleb, místostarosta Drnovic Jiří Dvořák.

V referendu k plánované výstavbě obchvatu Drnovic měli místní občané možnost se vyjádřit v knihovně obecního úřadu. O patro výš pak hlasovali ve volbách do Parlamentu ČR. | Foto: Deník/Jana Vozárová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.