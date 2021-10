„Obchvat je dobrá volba, ale už to mělo být dávno,“ uvedl místní občan Jaroslav.

„Hledaly se varianty na změnu trasy mezi Vysokým Polem a dál na Valašské Klobouky, a přitom se zvažovaly i možnosti obchvatu. Protože když bude stát přehrada, tak se tady nebude moct solit a průjezd přes obec by byl ještě horší,“ vysvětlil místostarosta Drnovic.

Připomněl, že přes obec projíždí kamiony do průmyslového areálu a obchvat by mimo jiné, tento problém vyřešil.

„Většina obyvatel se vyjadřovala pro realizaci obchvatu, proti byli lidé, kterých by se tato stavba dotkla, přetnula by totiž jejich pozemky,“ přiblížil ještě v pátek, první den voleb, místostarosta Drnovic Josef Zicha.

„Jsem rád, že referendum proběhlo, protože nyní máme obrázek o názoru místních obyvatel. Naše zastupitelstvo se snažilo výstavbu obchvatu prosazovat, ale neměli jsme impuls od lidí, jestli s tím souhlasí. Je to nyní vodítko v naší snaze,“ komentoval kladné výsledky referenda starosta Drnovic Tomáš Zicha.

A místní rozhodli, že obchvat obce chtějí, a to v drtivé většině.

Téměř sedmdesát procent, byla volební účast při místním referendu v obci Drnovice na Zlínsku, kde obyvatelé měli rozhodnout, zda souhlasí s výstavbou obchvatu jejich obce. Konání tohoto referenda se uskutečnilo souběžně s volbami do Parlamentu ČR, jako jediné obci ve Zlínském kraji a probíhalo v místní knihovně v budově obecního úřadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.