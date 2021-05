Další jsou rozpracovány, vedení obce ale již plánuje další, na příští období. Kašava jen kvete, jediné, co tady lidem v současnosti prý chybí, je kulturní a společenský život, který je zastaven kvůli pandemickým opatřením. V Kašavě mají vtah k tradicím a lidové hudbě. Nejznámější místní soubor je Valašský soubor Kašava, který letos oslaví padesát let od svého vzniku.

„Kulturní a společenský život je uzavřen, nebudu tedy o něm mluvit, jen si dovolím parafrázi.

„Mám pocit, že je kultura uzavřená v tlakovém hrnci a čekáme netrpělivě, až se uvolní uzávěr,“ přiblížil touhu všech po veřejném životě starosta obce Kašava Petr Černoch.

V obci podle něj současně probíhá hned několik investičních akcí. Ať se již jedná o výsadbu zeleně a keřů, v okolí sportovního areálu, na což z celkové výše investice 1,6 milionu korun získala Kašava jeden milion korun z dotace.

„Ve spodní části Chalúpek právě probíhá stavba chodníku, která by měla alespoň trochu zlepšit bezpečnost chodců. Bohužel je pouze ve spodní části. Dále není dost místa a obecní pozemky zde nemáme, takže se tam chodník jednoduše nevejde. Při této příležitosti jsme se pustili i do opravy a rozšíření cesty, včetně všech sítí pod stavbou. Měl by se tím vyřešit i problém svádění dešťové vody, která místní domy často ohrožuje. Do konce června by mělo být hotovo, pokud počasí dovolí. Rozpočet je ve výši 8 milionů, z toho 4,2 milionu kryjí dotace,“ seznámil starosta.

V Kašavě je také několik křížků a Božích muk a dva z nich letos čeká rekonstrukce.

„Jeden je dřevěný v Chalúpkách u rozcestí a druhý kamenný za Kašavou směrem k Držkové. Autorem dřevěného kříže je Josef Krupík, bývalý starosta a poslanec parlamentu ČR. Člověk, který pro Kašavu a Jednotu Orla mnohé udělal. Opravy budou stát kolem dvou set tisíc a ze 70 procent ji zaplatí Ministerstvo zemědělství,“ vyčíslil Petr Černoch.

Asi mezi nejzásadnější úkoly, které před zástupci obce stojí, je vyřešení lokality Brownfield, který je více znám pod názvem „kulturák“.

„Právě probíhá výběrové řízení na demolici a následnou revitalizaci. K demolici dojde v druhé polovině letošního roku a dokončeno bude na konci léta 2022. Mělo by tam vzniknout malé hřiště pro kola, podobné pump-tracku, odpočinková zóna s altánem, ohništěm a dětským hřištěm.

Z původně rozpočtovaných 65 milionů, díky optimalizaci prací a změnou technologie bourání, předpokládáme náklady do 15 miliónů. Revitalizace je podpořena dotací z ministerstva pro místní rozvoj ze 70 procent,“ seznámil s tímto záměrem Petr Černoch.

A aby se Kašavjanům ještě lépe bydlelo, hodlá podle něj obec rozdat zdarma do každé domácnosti, která si zažádá, žlutou popelnici na plast, modrou na papír a kompostér na biodpad.

„Cílem by mělo být pohodlnější třídění a tím i snížení množství odpadů svážených na skládku,“ zmínil starosta.

Podle Petra Černocha mají v Kašavě i další plány, na které se zatím připravují.

„V obci máme mnoho komunikací. Některé jsou poměrně frekventované a rychle se ničí. Proto je potřeba zajistit pravidelnou údržbu a rekonstrukce. Žádáme proto o podporu z MMR a pokud by byla žádost podpořena, v roce 2022 opravíme celou komunikaci Chalůpky, k myslivecké chatě a část Marcoňovy uličky,“ seznámil.

Podle něj mezi další plánované investiční akce patří například i rozšíření mostu do Chalúpek, oprava zeměpisné učebny či nový chodník na horní konec.

Další některé ze započatých investičních akcí v Kašavě na Zlínsku:

Obec získala dotaci na protipovodňový varovný systém. Vymění tedy v celé obci rozhlas a aktualizuje digitální povodňový plán.

Workoutové hřiště - Obec nechala zpracovat projekt na sestavu, která by měla být univerzální a která nabídne posilování celého těla na čerstvém vzduchu. Nyní čeká na schválení dotace na MMR. Podle starosty Petra Černocha, pokud se tak stane, pustí se obec do realizace tohoto záměru, v celkové hodnotě 600 tisíc korun.

Učitelák – Bytový dům se čtyřmi byty.

„Požádali jsme na dotaci na zateplení a výměnu tepelného zdroje, ať zvýšíme nájemníkům komfort a snížíme náklady na otop. Také z hlediska ekologie je třeba vyměnit zdroj tepla. Vzhledem k nákladům tuto akci odkládáme na další rok,ale máme již zajištěno financování z celkových nákladů 3,5 mil. bude 2,5 mil. z dotace,“ uvedl starosta Černoch.

Elektro ve škole – Škola v Kašavě jjiž potřebuje postupně rekonstruovat. Elektrorozvody ve škole jsou podle kašavského starosty v havarijním stavu.

„Nechali jsme zpracovat projekt a nyní soutěžíme dodavatele. Pokud by se nám podařilo získat dotaci z MMR, v létě budeme celou elektroinstalaci a vnitřní osvětlení rekonstruovat,“ komentoval Petr Černoch.