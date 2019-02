Region – Pouze tři duely se odehrály v pátém podzimním kole krajského fotbalového přeboru žen. V nich měla největší problém potvrdit roli favorita Březnice, která se nečekaně trápila proti Březůvkám. Pohodový třibodový zisk si naopak připsaly družstva Brumova a Babic. Zbývající souboj mezi Lužkovicemi a Valašskými Kloboukami bude k vidění ve středu 28. září od 11.30 hodin. Střetnutí Nezdenic proti Žalkovicím bylo odložené až na 29. října.

BRUMOV – UHERSKÝ BROD 5:0 (1:0)

,,Už ve druhé minutě po centru Sochorové vypadl gólmance Horákové balón z ruky a po dorážce Krahulové jsme vedli 1:0. Na další gól jsme však čekali až do čtyřiapadesáté minuty. To se ranou ze třiceti metů zviditelnila Kolaříková. V 78. minutě zužitkovala kolmou přihrávku od Kolaříkové Sochorová a bylo to 3:0. Naši jednoznačnou výhru potom ještě v závěru střetnutí přikrášlila dalšími dvěma brankami znovu Krahulová," vypočetl brankový účet zápasu kouč Brumova Robin Sochora. Tomu se výkon Valašek znovu zamlouval. ,,V prvním dějství nám sice dělalo problémy překonávat zhuštěnou uherskobrodskou obranu, nicméně i tuto pasáž utkání jsme měli pod kontrolou. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce už hostům docházely síly a my jsme naši fyzickou převahu zůročili k jasnému vítězství. Slovácký tým nás ohrožoval pouze z ojedinělých protiútoků. Ty ovšem spolehlivě likvidovala stopérská dvojice Bednářová, Jelínková," pochvaloval si fotbalovou pohodu Sochora. ,,První gól jsme inkasovali po nedorozumění brankářky Horákové se stopérkou Hájkovou. Po patnácti minutách se hra vyrovnala. Srovnat stav mohly Michaela Kučerová a Šmilauerová. Trefy do sítě Valašek jme se však nedočkali. Naopak druhá brumovská branka téměř z poloviny hřiště nás srazila do kolen. V závěru střetnutí už jsme rezignovali a dostali jsme další tři góly," smutnil po partii na půdě lídra krajského přeboru jeden z trenérů Uherského Brodu Lumír Petrka.

Branky: Krahulová 3, Kolaříková, Sochorová.

Brumov: Radka Koutná – Frajtová, Bednářová, Jelínková, Krahulcová, Sochorová, Škrabolová, Kolaříková, Šandorová, Krahulová, Černobilová.

Uherský Brod: Horáková – Lenka Kučerová, Hájková, Andrlíková, Vidová, Eliášová, Lenka Oharková, Michaela Kučerová, Máčalová, Mynaříková, Šmilauerová. Střídaly: Klára Pospíšilová, Macková.

DFK HOLEŠOV – BABICE 1:9 (1:2)

,,Utkání bylo obrazem naší součastné situace. Na jeho výsledku se pojevila absence dlouhodobě zraněných obránkyň Zity Pospíšilové, Jirouškové a Kozlanské. Rovněž nás trápí úzká soupiska a družstvu také chybí tréninkové morálka. Mladé hráčky dělají chyby a zkušené opory ostatní nepodrží," smutně konstatovala hlavní holešovská trenérka Svatava Ságnerová, jejíž kolektiv byl Babicím důstojným protivníkem pouze prvních pětačtyřicet minut. ,,Po přestávce už družstvo podalo odevzdaný výkon. A to ještě brankářka Kasalová spoustu dalších šancí hostům vychytala. Přísnější měřítko pak ještě snese pouze jenom Zderčíková," pronesla po střetnutí zklamaná Ságnerová. ,,Ani jsme se nemuseli příliš snažit, abychom Hanačky překonali. Domácí totiž nestačili odolávat naší kombinaci a díky technickému pojetí jsme lehce přehrávali chybující holešovskou defenzívu," potěšilo vystoupení svého celku v pátém kole soutěže vedoucího kolektivu Babic Aleše Havlíčka. Tan také ocenil výkon trojice Kubicová, Hudcová, Vančíková. ,,Kubicová z pozice předstopérky tvořila naši hru. Levá záložnice Hudcová nešetřila bojovností a k tomu ještě umně narušovala rozehrávku Holešova. Vančíková díky důrazu zaznamenala hattrick," upozornil Havlíček.

Branky. Sklenaříková – Vančíková 3, Kubicová 2, Dudová 2, Hudcová, Tichá.

DFK Holešov: Kasalová – Trhlíková, Pospíšilíková, Fojtová, Klevetová, Nováková, Řiháková, Zichalová, Hovořáková, Zderčíková, Sklenaříková. Střídala: Víznerová.

Babice: Hladíková – Hudcová, Králíková, Kubicová, Kotlabová, Tichá, Pavlína Matušová, Karolína Matušová, Vančíková, Malíková, Markéta Oharková. Střídala: Dudová.

BŘEZNICE – BŘEZŮVKY 1:0 (0:0)

,,Hosté byli nečekaně těžkým soupeřem. V prvním poločase jsme sice byli lepším družstvem, ale v útoku nám chyběla finální přihrávka. Na startu druhé půle byly naopak iniciativnější Březůvky. Ovšem ani hostující kolektiv se v ofenzívě neprosadil. O osudu zápasu tak rozhodla ve třiašedesáté minutě individuální akce Vilhanové, která se uvolnila v šestnástce soupeřek a levou nohou vstřelila pod břevno gólmanky Zelinkové jedinou branku utkání. Na tříbodovém zisku má však velký podíl i brankářka Malotová, jež v závěru duelu zneškodnila dvě slibné příležitosti Březůvek," oddechla si předstopétka domácího celku Žaneta Vaculíková, která v pětaosmdesáté minutě neproměnila penaltu. ,,Pokutový kop jsem kopla špatně, když jsem z něho přestřelila hostující bránu," přiznala Vaculíková. ,,V sousedském derby žádné družstvo na hřišti nevyčnívalo. Bohužel nás letos pořád trápí stejná bolest a to skutečnost, že se těžko dostáváme na dostřel branky soupeřek. Ovšem ani Březnice si moc šancí nevytvořila. O její výhře tak rozhodla jediná povedená střela. Přesto jsme v duelu se silným protivníkem mohly získat remízu. Na konci utkání měly bod na kopačkách Jakešová a Huťková. Soňa Hutková byla také naší nejlepsí hráčkou. Z pozice stopérky organizovala naši hru a platná byla i v závěru střetnutí, když se vysunula do útoku," hodnotila prestižní souboj vedoucí týmu Březůvek Monika Zábojníková.

Branka: Vilhanová.

Březnice: Malotová – Bukovjanová, Michalíková, Vaculíková, Adamíková, Hamalčíková, Bejtkovská, Hrdinová, Marková, Vilhanová, Šišková. Střídala: Gilová.

Březůvky: Zelinková – Mizerová, Huťková, Grelová, Müllerová, Plecová, Černošková, Adéla Zábojníková, Jakešová, Nejzchlebová, Toboláková. Střídala: Stolaříková.

Lubomír Hotař