„K očkování vakcínou společnosti Pfizer se dostavili lidé zaregistrovaní přes centrální systém, kteří přicházeli na konkrétní čas,“ poznamenal mluvčí tamní radnice Nikola Synek.

S rozjezdem centra být spokojen také luhačovický starosta Marian Ležák.

„Jsem velice rád, že pomůžeme co nejrychleji proočkovat občany nejen z Luhačovic, ale také z obcí v okolí. Máme řadu skvělých reakcí na to, že lidé nemusejí za očkováním cestovat třeba až do Zlína,“ dodal starosta.

Lékařem dohlížejícím první den na očkování byl David Rumpík, ředitel kliniky IVF Zlín, která je odborným garantem centra.

„Dnes máme objednaných 76 pacientů. Při příchodu každý vyplní se sestřičkou dotazník, ve kterém popíše například, zda nemá nějaké nemoci, zda bere nějaké léky, a jestli neměl někdy alergickou reakci. Pak podepíše souhlas s vakcinací. Krátce si promluvíme o tom, jaký je aktuální zdravotní stav zájemce o očkování, vybere si pak paži, do které chce injekci aplikovat a poté je zdravotní sestrou naočkován. Po odchodu z ordinace čeká naočkovaný ještě čtvrt hodiny v čekárně, jestli se nevyskytne alergická reakce, ale průběh bývá obvykle klidný. I tak je každý ale poučen, k co případně dělat, kdyby se následně ještě reakce vyskytla,“ popsal David Rumpík.

V první fázi bylo podle něj do centra pro využití ve zbytku týdne přivezeno 210 vakcín.

„Považuji za velký úspěch pana starosty, že se mu podařilo domluvit potřebné vakcíny a centrum mohlo začít fungovat. Jsme ale nachystaní očkovat i 200 vakcín denně, závisí to na tom, jestli nám v další zásilce kraj navýší množství dávek. Personálně jsme připraveni. Pro očkovací centrum máme zajištěno šest sester a dvě administrativní pracovnice, lékařů se nás tu bude střídat několik. Dnes jsem tu já, další den po mě tu bude například bývalý primář z ortopedie Baťovy nemocnice pan Janečka,“ doplnil ředitel zlínské kliniky.