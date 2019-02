Oběžný výtah neboli páternoster, který je již 80 let neodmyslitelnou součástí budovy Baťova mrakodrapu, byl po devítiměsíční obnově opět uveden do provozu. Dokončena tak byla další z několika částí celkové revitalizace budovy za téměř 90 milionů korun.

„Kromě páternosteru již máme úspěšně za sebou také rekonstrukci rozvodny nízkého napětí, obnovu teracových podlah ve 3. etáži a modernizaci vstupu do budovy ve 2. etáži včetně výměny vstupních dveří, instalace turniketů a přemístění recepce blíže k hlavnímu vchodu. V nejbližší době by již také měla být dokončena výměna všech čtyř rychlovýtahů. Posledním krokem tak bude obnova a rozšíření expozic ve 2., 8. a 16. etáži, kterou jsme již zahájili a chtěli bychom ji stihnout do poloviny letošního roku,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.