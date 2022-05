NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ČTVRTÉHO DNE:

25. Salon filmových klapek – veřejná dražba, Kongresové centrum, 13.00-18.00 hodin – Legendární událost, při níž se umělecká díla proměňují ve finance pro mladé filmaře.

Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2022:

- 10.00 hodin, prostranství před Kongresovým centrem: Start

- 12.00 hodin, náměstí Míru: Květinový ceremoniál vítězů

- 13.30 hodin, náměstí Míru: Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií

- 15.00 hodin, náměstí Míru: VIVA rodinný běh – Běh na 1400 m. Běžecký závod odkazující na tradici baťovských běhů z první poloviny 20. století.

Kam ve Zlínském kraji na dobré jídlo či drink? Máme pro vás několik tipů

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:

Zátopek (Česká republika, 2021, 131 min.), Letňák VIVA, 21.30 hodin – Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život. .

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:

Koncert Rádia Junior – Lollipopz a Ben & Mateo, náměstí Míru, 15.30-17.15 hodin – Nadupaný koncert plný skvělých písniček dívčí kapely Lollipopz a populární pěvecké dvojice Ben & Mateo.

Autogramiáda Rádia Junior: Ben & Mateo, 13.30-14.30 hodin – Přijďte si pro podpis populárních mladých zpěváků Bena & Matea na stanoviště Českého rozhlasu.

Speciální prolínání, zámek Svobody, park, 10.00-18.00 hodin – Interaktivní prezentace Českého hnutí speciálních olympiád. Akce propojuje svět handicapovaných sportovců s našimi vlastními limity. Vyzkoušejte různé dovednosti, svoji fyzičku i obratnost v různých soutěžích a překážkových drahách.

Na záchodcích, zámek Svobody, kinosál, 17.00 hodin – Sexuální výchova v pohodě a beze studu. Zuzana a Terézia se baví úplně o všem. Hlavně o tom, co nám ve škole neřekli. Projekce 2 dílů ze série "Na záchodcích" a následná debata s jednou z protagonistek Teréziou Ferjančekovou.

Stand up Adéla Elbel, nádvoří, 20.00 hodin – Vystoupení komičky a moderátorky.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:

Festival Café, náměstí Míru, 12.30 a 17.30 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce budou kouč olympioniků Vít Schlesinger ve 12.30, ultramaratonec Miloš Škorpil ve 12.50 a skeletonistka Anna Fernstädtová ve 13.10 hodin. V 17.30 hodin přivítá herce Jana Šťastného a Barboru Seidlovou, a maratonkyni Petru Pastorovou.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Anna Fernstädtová, Jitka Schneiderová, Jiří Dvořák, Ljuba Krbová a Josef Trojan.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18.00 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami: Jitka Čvančarová, Simona Lewandovská, Josef Trojan, Adéla Elbel, Barbora Seidlová, Jan Šťastný, Barbora Petrová, delegace k filmům How I Learned to Fly (Léto, kdy jsem se naučila létat) a My Robot Brother (Můj bratr robot).