Jde o propojení sídliště Střed cyklostezkami a jejich napojení na páteřní otrokovickou cyklotrasu. Projekt má několik etap, ta první v ulici Jiráskova započala a vyjde celkem na šest milionů korun, čtyři miliony zaplatí dotace.

Lidem z této lokality se to však nelíbí. Sepsali petici a v úterý se vydali za starostkou Otrokovic Hanou Večerkovou.

Likvidace stromů u nich vyvolala bouři nevole.

„Viděla jsem paní z toho jednoho domu, jak při tom plakala. Před jednatřiceti lety tady zasadili ten stříbrný smrk, když se jí narodil syn. A teď musela sledovat, jak jej kácí,“ popsala emotivní chvilku Eva Procházková, členka petičního výboru.

Na petici jsou již nyní více jak čtyři stovky podpisů.

„Proč musí vést cyklostezku mezi našimi domy a kácet nám stromy? Proč?,“ ptají se například Alena Holubová, Marie Pelánková a Věra Malantová.

Cyklostezka uleví přetížené dopravě

„Hlavně kvůli bezpečnosti našich občanů, aby se mohli pohodlně dostat do práce, děti do škol, lidé na nákupy a nemuseli k tomu používat auta. Současně tím chceme ulehčit již tak přetížené dopravní situaci ve městě,“ vysvětlila starostka Večerková cíl projektu.

Podle ní má město zpracovanou cyklokoncepci.

„Tu jsme probírali i na půdě rady, v zastupitelstvu, řešili jsme i na setkáních s veřejností,“ zdůraznila starostka.

Přesto prý někteří lidé z dotčené lokality o ničem neví.

„Dokonce se někteří vrátili z dovolené a nevěřili vlastním očím Stromy nikde, před vchodem do jejich domu široká komunikace pro cyklisty, jejich zasazená zeleň byla pryč,“ přiblížila reakci některých obyvatel ulice Eva Procházková.

Lidem mimo jiné také vadí, že v době trvajícího sucha a vedra přijdou o stín, který jim vzrostlé stromy poskytovaly.

„Co bylo nutností, tak se vykácelo pět stromů. Navíc, lípa se nedala již zachránit, nebyla v dobré kondici,“ vysvětlila starostka Večerková. Podle ní ale byla uložena náhradní výsadba podél ulice Jiráskova a to v počtu dvanácti kusů javorů.

Vykácí dalších pět, zasadí třináct

„V další etapě, kterou budeme realizovat příští rok, budeme kácet bohužel dalších pět stromů, ale nasadíme jich třináct,“ slíbila Hana Večerková.

„Bydlíme tady někteří 30, i 40 let, ty stromy jsme zasadili a těšili se, až vyrostou. To, že tady nasadí další stromy, nepomůže, jestli jim neuschnou, tak i kdyby je zalévali a starali se o ně, tak potrvá dalších 30 let, než vyrostou a udělají korunu,“ volali při setkání se starostkou Otrokovic naštvaní lidé s tím, že potřebují spíše opravit chodníky než nové cyklostezky.

Po schůzce se starostkou ale byli všichni zklamáni. Věc se nedá změnit ani zastavit.

Nemůžeme změnit projektovou dokumentaci, anebo to postavit jinak, to bychom museli ty dotace vrátit, to nejde. Musíme projekt zrealizovat,“ vysvětlila lidem Hana Večerková.

„Je to obrovská škoda, vždycky jde jen o peníze a zase rozhodli o nás bez nás,“ komentovala situaci Eva Procházková.