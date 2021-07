Prázdninové poježdění se na lesní železnici v Rajnochovicích koná každoročně. „Je to tradiční dvoudenní akce, kterou pořádáme vždycky v červenci okolo svaté Anny,“ komentuje akci ředitel Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Tomáš Hegar.

S vagony jezdí hned dvě lokomotivy. „Momentálně jezdí dvě lokomotivy, protože nemáme nahoře dokončenou výhybnu. Funguje to tak, že přijede lokomotiva s vagony nahoru a za ní přijede zase druhá lokomotiva, která si vagony přebere a jede s nimi zpátky dolů,“ popisuje Hegar.

V budoucnu by měly na trase jezdit hned dvě soupravy. „Až dokončíme nahoře výhybnu, celá trasa se trochu změní. Budou jezdit dvě soupravy, a právě na výhybně se budou navzájem objíždět,“ přibližuje budoucí podobu trasy Hegar.

Projížďku po unikátní železnici v Hostýnských vrších si i přes nepřízeň počasí nenechaly ujít stovky lidí. „Kvůli počasí je to slabší, odhaduju asi osm set lidí. Na den dětí to bylo ale mnohem víc,“ hlásí Hegar.

Na přijíždějící vlak čekal na nástupišti i jedenáctiletý Martin Zapletal. „Jsem tady poprvé, líbí se mi tu. Mám vlaky rád, takže se těším, až se konečně projedu,“ hlásí mladý návštěvník. Netrvá dlouho a nastupuje společně s ostatními do jednoho z přistavených vagonů.

Sotva z vláčku vystoupí cestující, je během chvíle znovu plný. V ten moment přichází průvodčí zkontrolovat lístky a vlak může znovu vyrazit. „Tahle lokomotiva ještě nemá žádné jméno. Ale ty dvě vzadu jsou Kuba a Kristýna,“ odpovídá průvodčí na dotaz jednoho z cestujících.

Kromě unikátních vláčků si mohli návštěvníci prohlédnout také naučnou stezku o svážení dřeva po lesní železnici. „To je projekt, který jsem chtěl udělat ve stylu naučné stezky po lese. Ale přišly církevní restituce a bylo to zaraženo. To, co jsme už měli připraveno v elektronické podobě, jsme vytiskli a dali na bannery tady v areálu, protože by byla škoda to nijak nevyužít,“ vysvětluje Hegar.

Další akci chystají na Rajnochovické lesní železnici o víkendu 21. a 22. srpna, vždy od devíti do pěti odpoledne.

Autor: Dominik Pohludka