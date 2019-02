Sazovice – Koupaliště, wellness centrum, tenisové kurty nebo restauraci mohou návštěvnici nalézt v novém multifunkčním sportovním areálu Na koupališti v Sazovicích na Zlínsku.

Ten se veřejnosti otevře v sobotu. Zejména fanoušci sportu tam kromě kurtů ocení i dvě oplocená hřiště na malou kopanou s umělým povrchem a víceúčelovou plochu pro tenis, hokej na bruslích, florbal a další sporty.

Podle jednatele společnosti MRB Sazovice Pavla Miklíka, která areál vybudovala, vyrostl moderní komplex na místě původního koupaliště. To se z hygienických důvodů zavřelo před čtyřmi lety. „Nové koupaliště má na délku dvacet pět a na šířku dvanáct metrů. Má zázemí se sprchami a toaletami,“ řekl. Areál bude návštěvníkům k dispozici po celý rok. Výjimku tvoří pouze koupaliště, které funguje jen v letní sezóně a to denně od 10 do 20 hodin.

Veronika Vágnerová