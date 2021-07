Nic tady nechybí. Místní tu mají školu, nový kostel, který sbírá jedno architektonické ocenění za druhým, obchod, sportoviště, vybavenou knihovnu a dokonce muzeum. „Je tady moc hezky. Neřeknu vám proč, je to prostě pocit. Kdo se tu narodil, ten tu zůstane. Velice pěkně se tu o dědinu starají,“ libuje si Zuzana Janečková.

O dědinu se starají

„Máme tady všechno a vedení obce naši vísku neustále zvelebuje. Pořád se tu dějí nějaké akce, je tady kultura, tradice, máme tu sportovní vyžití, nic nám nechybí. A je to blízko do Zlína. V Sazovicích je krásně,“ přidává mladá maminka Tereza, zatímco po očku sleduje svou ratolest skotačící v brouzdališti místního koupaliště.

To se nachází jen nedaleko kostela sv. Václava, na který jsou místní právem velmi hrdí. O jeho stavbu včetně přípravných prací se zasloužil místní Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích.

„Kostel byl postavený z finančních darů a sbírek, které spolek zorganizoval. O kostel se stará a finančně ho zajišťuje. Stavba začala v roce 2015 a 13. května 2017, na sté výročí zjevení Panny Marie Fatimské ho vysvětil arcibiskup Jan Graubner,“ připomíná místní obecní kronikářka Věra Nejezová.

Staré hanácké právo

Sazovice se mohou pochlubit také jedinečnou akcí, kterou pořádají jednou za deset let pod názvem Staré hanácké právo.

„Je to původně masopustní zvyk. V naší dědině je opravdu sto let nepřerušený. Ještě jsme nevynechali. Vždycky se dělal v zimě, v roce, končícím šestkou. Od roku 1986 jsme ho začali pořádat v létě, kvůli počasí a také aby lépe vynikly kroje. Podali jsme přihlášku k zapsání tohoto velice starého zvyku na seznam nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje,“ říká kronikářka.

V malé vísce s osmi sty obyvateli dodržují zvyky a tradice vštěpují už dětem. Pětadvacet let tu působí dětský folklorní národopisný soubor Konopka a deset let vyhrává cimbálová muzika Luňák, která co nevidět vydá své první CD. Dvacet let místní předvádí lidové divadlo v pořadu Půjdem spolu do betléma. Už třikrát měli tu čest s tímto pásmem vystupovat v Rakouském Schönbrunnu.

I tisíc lidí se z celého okolí do dědiny sjede koncem dubna na velmi oblíbený slet čarodějnic. Začalo se tu úspěšně rozbíhat pořádání dětského dne. V kostele bývají koncerty, v obci se hraje divadlo.

Vyhledávaná lokalita

Není divu, že se Sazovice rozrůstají a stávají se vyhledávanou lokalitou. Stoupá počet obyvatel, klesá věkový průměr, jehož hodnota 40,3 řadí vesnici na čtyřiadvacáté místo v kraji.

„Za poslední dva roky u nás vyrostlo čtyřicet rodinných domků. Přibylo dětí, které už neměly kam chodit do školky. Proto jsme zahájili prázdninové stavební úpravy budovy školy, kterou musíme kvůli školce rozšířit,“ vysvětluje starostka Sazovic Edita Hrbáčková.

Nejen pro děti pak ve vesnici funguje sportovní areál, který obec po deseti letech provozu odkoupila letos v květnu od soukromého provozovatele.

„Nově tak spravujeme pět sportovišť a koupaliště s kapacitou čtyři sta návštěvníků. Máme tam tenisové kurty, badmintonovou halu, dvě umělá hřiště i ovál. A také nové dětské hřiště,“ vypočítává starostka.

Místní muzeum

Ve vesnici mají též mini muzeum. Ve starém domku najdete kuchyň a světnici, zařízené ve stylu přelomu 19. a 20. století. Všechny exponáty jsou z majetku místních obyvatel. Nově zrekonstruovaná budova obecního úřadu, opravený průtah vesnicí, kanalizace či sběrný dvůr jsou jen jedny z mnoha děl, které se tady za poslední tři roky podařily. Cyklostezka, která spojuje dědinu se sousedními Mysločovicemi už 10 let, je jen třešničkou na dortu.

Divíte se, že Sazovice přitahují jako magnet, nestačí jim tu kapacita školky, mladé rodiny shání pozemky na stavbu o sto šest a starousedlíci neodchází? „Neřeknu vám proč, je to prostě pocit. Je tady moc hezky. Kdo se tu narodil, ten tu zůstane…“