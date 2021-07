Víska ležící v údolí Horní Olšavy sedm kilometrů od lázeňského města Luhačovice má necelých sedm set obyvatel. Před pěti lety sledovali představitelé obce velký pokles trvale žijících občanů.

„Jednak hromadně umírali, a také se stěhovali pryč. Teď se to naštěstí zastavilo. Děláme všechno pro to, aby tu zůstaly a mohly stavět mladé rodiny a vesnice nestárla,“ přiblížila starostka Sehradic Silvie Pospíšilová.

Místa pro výstavbu ve vesnici jsou, všechny však v soukromém vlastnictví.

„Majitelé si pozemky drží pro vnoučky, kterým je třeba teprve pět, nebo pro děti, které studují daleko od domova a evidentně nemají snahu vrátit se zpátky do svého rodiště. Takže pozemky leží ladem a nejsou využité,“ krčí rameny starostka.

Nemají kde stavět

Ti, co by tak chtěli stavět, nemají kde. Zastupitelstvo proto připravilo změnu územního plánu, kterou čeká projednávání s veřejností. Na podzim by měl územní plán projít konečným schvalovacím procesem a vstoupit v platnost. Pak se obec postará minimálně o jednu lokalitu, kde zajistí základní technickou vybavenost a co nejvíce ji připraví novým stavebníkům.

O bývání v Sehradicích rozhodně zájem je.

„V průměru dvakrát do týdne se ozývají i cizí lidé, že tu mají zájem stavit. Asi je to současný trend, že chtějí z měst na vesnice. Zvláštní je, že mnoho mladých se ptá na samoty. Chtějí od civilizace pryč, chtějí mít eko zahrádku, slepice a žít blíže k přírodě,“ myslí si starostka.

Místní by neměnili

Těm, kteří už v malebné vísce z části ležící v CHKO Bílé Karpaty žijí, se odtud nechce.

„Je tady krásně. Máme tu koupaliště s novým sportovním areálem, chystá se také nějaké zastřešené zázemí pro kulturu. Je tady vyžití pro děti, jako dětský den, sportovní kroužek Sporťáček a další. Za nic bych neměnila,“ říká rozhodně mladá maminka Markéta.

Dědina je známá populárním festivalem Maňasovy Sehradice. Kvůli covidu ho musela obec dvakrát zrušit, všichni se těší, že se příští rok pustí do příprav už dvaadvacátého ročníku.

Pro děti je tu dětský den, Vojtův sportovní den, ve vísce promítá letní kino. Vyhlášené jsou fašanky, jejichž příprava programu včetně provedení je plně v režii zastupitelstva.

Strategická poloha

Důležitá je také strategická poloha dědiny.

„Máme to blízko do Luhačovic, do Zlína na nákupy i do zoologické zahrady,“ prozrazuje Ladislava Šenovská, pro kterou jsou Sehradice domovem od malička.

„Lidi jsou tu v pohodě, máme tu všechno – školu, školku, koupaliště, teď nám postavili nové kurty, nic tu nechybí. Mám to tu ráda,“ uzavírá s úsměvem místní rodačka.