Nadační fond pro podporu a rozvoj Slušovic ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín v sobotu 27. května pořádá 2. ročník krosového běžeckého závodu Velká Běžecká Slušovická, aneb po dostihovce pro charitu.

Krosový závod Velká Běžecká Slušovická, na sobotu 27. května 2023 | Foto: Petr Jaroň

,,Cílem akce s bohatým doprovodným programem pro rodiny s dětmi je podpořit osmnáctiletou Marianku Vaněčkovou ze Zlína, která je od tří let se speciální atrofií připoutaná na invalidní vozík a odkázaná na pomoc okolí,“ vysvětluje jeden z pořadatelů Antonín Novák.

Závod je určen zejména amatérským běžcům a rovněž rodinám s dětmi.

,,Hlavní trať je dlouhá 5 kilometrů a tvoří ji dva okruhy na dostihové dráze. Připraven je i Lidový běh dlouhý 1,5 kilometru, který zvládnou i děti. Běžecký krosový závod je zpestřen překážkami,“ upozorňuje dále Novák.

,,Všechny travnaté trasy na dostihové dráze budou vyznačeny páskou a běžci s tím budou seznámeni před startem. Na trati budou přírodní překážky, které běžci zdolají bez cizí pomoci a na vlastní nebezpečí. Doporučujeme trailové, nebo krosové běžecké boty,“ prozradil ještě Antonín Novák.

Vypsány jsou kategorie pro muže do 39 let, muže do 49 let, muže do 59 let, muže nad 60 let, pro ženy do 39 let, ženy do 49 let, ženy nad 50 let a kategorie pro juniory a juniorky.

Připraveny jsou i dětské závody, kdy se ze startovacího boxu vydá na trať vždy pět mladý běžců. Poté budou závody pokračovat podle zájmu malých běžců. Ti si před startem zvolí svého dřevěného koníka a s ním absolvují trať dlouhou 200 metrů. V cíli bude pro každé dítě čekat perníková medaile.

Start hlavního 5 kilometrového závodu je v 11.30 hodin, dětské běhy odstartují už v 9.15 hodin.

Startovné při registraci a platbě online je do středy 24. května pro mládež do 18 let 100 Kč, pro dospělé 300 Kč, při registraci a platbě na místě v den závodu v sobotu 27. května mládež zaplatí 200 Kč, dospělí 400 Kč.

Navíc každý účastník hlavního závodu i Lidového běhu může při online registraci, nebo i v sobotu na místě zvolit k základnímu startovnému dobrovolný finanční příspěvek, který bude celý použit na charitu.

Všichni účastníci hlavního závodu obdrží pamětní medaili, dále ještě ionťák, čaj a těstoviny s omáčkou.

PROGRAM VELKÉ BĚŽECKÉ SLUŠOVICKÉ PRO CHARITU 2023:

Sobota 27. května: