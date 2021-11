Předpokládá, že lidem vyplatí okolo 300 milionů korun, pro jednotlivce může odškodnění činit až 90.000 korun. Před dnešním setkáním s obyvateli ve vlachovickém kulturním domě to novinářům řekl náměstek ministra vnitra Petr Vokáč. V lednu vstoupí v účinnost zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených explozemi.

Odškodnění se týká pěti obcí, které výbuchy a následná likvidace škod postihly nejcitelněji, jsou jimi Haluzice, Lipová, Bohuslavice nad Vláří, Slavičín a Vlachovice.

Předpokladem pro přiznání odškodnění jejich obyvatelům je přihlášení k trvalému pobytu v obci v období od 16. října 2014 do 13. října 2020. Písemnou žádost o odškodnění bude možné podat u ministerstva vnitra od 1. ledna do 30. června příštího roku.

"Na zprocesování žádostí máme 90 dní, dalších 30 dní na odeslání peněz," řekl Vokáč.

Ve Vlachovicích dnes desítkám obyvatel radil, jakým způsobem žádosti podávat.

Mezi účastníky diskuse nechyběl obyvatel Stanislav Maček z Vlachovic. V areálu skladů se podle něj před výbuchy nejspíše nedodržovaly předpisy.

"Jestli nám někdo chce závidět odškodnění, tak nemá co. Já bych místo těch peněz byl radši, kdyby k ničemu takovému tenkrát nedošlo a ani do budoucna, doufám, nedojde. Na majetku škody nemám, ale osobně to byl zážitek takový, že při druhém výbuchu běhaly maminky pro své děti do škol a školek a odjížděly do okolí. Musí se to nějakým způsobem uzavřít, toto je jedna z cest," řekl novinářům Maček.

Občané dotčených obcí mohou žádosti podle Vokáče podávat na ministerstvo vnitra poštou, datovou schránkou, případně e-mailem, avšak v tomto případě pouze s elektronickým podpisem. Nárok na odškodnění mají i děti, za které mohou žádost podat rodiče. Nevztahuje se však na příbuzné lidí, kteří v mezidobí zemřeli.

"Nárok má osobní povahu. Nevztahuje se na dědice," řekl Vokáč.

Podle vlachovického starosty Zdeňka Hověžáka (STAN) je obec připravena pomoci lidem, kteří by měli s vyplněním žádosti potíže. Stačí se obrátit na obecní úřad.

"Určitě budeme nápomocni," uvedl starosta.

Obce, lidé i Zlínský kraj mohou získat jako odškodnění za výbuchy ve Vrběticích v součtu až 700 milionů korun. Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group.

V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Na jaře to vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem, které obvinění odmítá.

Zásah složek integrovaného záchranného systému ve Vrběticích trval zhruba šest let. Odškodnění by mělo podle autorů zákona zmírnit snížení kvality života, které způsobila související omezení.