Kdo by si čas od času nevsadil sportku a nezasnil se třeba nad cestou kolem světa? Sen každého sázejícího se nedávno splnil jednomu šťastlivci ze Zlínska. V jedné z trafik vsadil ve Sportce dvacet korun na jeden sloupec náhodných čísel a všech šest uhodl. Vyhrál tak neuvěřitelných 10 527 752 korun, což je po zdanění zhruba 9 milionů korun.

Ilustrační foto | Foto: Sazka

Co s tiketem dál?

Když se výherce vzpamatuje z nenadálého štěstí, jde si peníze vybrat. Do 250 tisíc je možné si částku vyzvednout na vybraném prodejním místě Sazky, u vyšších výher je nutná individuální domluva přes zákaznickou linku. Výhru může šťastlivec uplatnit do 365 dní od slosování.

Zlínsku se daří

Na konci října 2022 podal sázející ve Zlínském kraji plný tiket náhodných čísel včetně šance za 220 korun a vyhrál v prvním tahu přes 13 milionů. A hned v neděli 6. listopadu padl jackpot - přes deset milionů, dotyčný opět vsadil ve Zlínském kraji.

Štěstí přálo i na Ústecku

Podobnou kliku měl minulý týden i sázející na Ústecku.

„Vsadil v loterii Kasička dvacet korun a odnesl si milion,“ řekla mluvčí Sazky Pavla Hobíková. V letošním roce společnost eviduje už přes 150 milionářů.

Jaká je pravděpodobnost výhry? Pesimista by řekl, že nulová. Optimista by se usmál, že je vždycky šance. A reálně? Existuje téměř čtrnáct milionů kombinací, na které si lze vsadit, pokud předpokládáte výběr šesti náhodných čísel od 1 do 49. A pravděpodobnost, že vyhrajete hlavní výhru, tedy že uhádnete všech šest vylosovaných čísel, je 0,00000715 procent. Takže opravdu téměř nula.