„Všechno tu máme dostupné, školu, školku, poštu obchody. Jediné co chybí – člověk občas potřebuje hotovost, hodil by se nám tu bankomat. Každopádně lidem se tu líbí, jinak by nás tady nepřibývalo,“ hodnotí Věra Dragová.

Vyžití pro děti vyzdvihuje Hana Olivová.

„Máme tady vlek, bazén, dětské hřiště. Možná by mladí uvítali ještě nějaký skate park, kde by bylo místo i pro koloběžkáře. V Újezdu je pěkné žití, máme tu blízko do lesa, čistý vzduch. Bydlím tu přes třicet let a neměnila bych,“ svěřuje se.

Vesnička středisková

Starosta Vladimír Kráčalík odpovídá na dotazy o dědině jednoznačně.

„Vždycky všem říkám – neptejte se na to, co tu máme, ale co nemáme. Z infrastruktury je tu kompletně všechno. Základní škola do deváté třídy, mateřská škola, sportoviště, víceúčelové hřiště, koupaliště, lyžařský vlek, dětské koutky, které musíme ještě modernizovat, kostel i spádový hřbitov,“ vyjmenovává.

„Byla to zkrátka středisková obec. Máme i výdejnu léků, velký obchod, hospodu. Pro život je tu dobře. Vždycky jsem říkal, že nemáme akorát moře. Až tu postaví přehradu (nedaleké Vodní dílo Vlachovice – pozn. redakce), budeme mít skoro i to,“ usmívá se dvaašedesátiletý Kráčalík.

Zlatá stuha

Že se v Újezdu stále něco děje, dědina se modernizuje a rozvíjí, si všimla i hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Obec se snaží zabodovat od roku 2004 a nevychází s prázdnou. Vrcholem byl rok 2009, kdy získala prvenství ve Zlínském kraji a pyšní se zlatou stuhou.

Poprvé se o přízeň v soutěži ucházela v roce 2004 a hned získala bílou stuhu.

„Šli jsme do toho s cílem zjistit, co děláme dobře a co špatně. Výsledkem byla stuha za práci s mládeží. Od té doby soutěžíme každý rok, 2005 jsme získali ocenění pro knihovnu a rok na to modrou stuhu za společenský život v obci,“ vypočítává starosta.

Nespí na vavřínech

V Újezdu se stále modernizuje. Aktuálně se dělá veřejné osvětlení a dělníci zároveň pokládají i optické kabely. Vedení obce má také zpracovaný projekt na opravu kulturního domu. Bude potřeba zbourat starý, který má původní základy z roku 1900 a postavit nový. Jedná se o investici kolem šedesáti milionů korun. Momentálně ale nejsou vypsané dotace a peníze na uskutečnění úřad nemá.

Zastupitelé také chystají změnu územního plánu.

„Trpíme nedostatkem stavebních míst. Soukromé si majitelé drží pro své potomky. Máme poslední ucelené obecní pozemky, kde by měla vzniknout nová bytová zástavba čítající asi pětadvacet domů,“ nastiňuje blízkou budoucnost starosta Vladimír Kráčalík.