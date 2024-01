V zoo, na hradě i na Bárce. Kde si páry řekli v loňském roce ano?

Chuť lidí do toho takzvaně praštit stále klesá. Loni ve zlínském matričním obvodu (Zlín a 17 obcí) uzavřelo sňatek 236 párů. Z toho přímo ve Zlíně to bylo 197 sňatků. Podle statistiky je to nejméně za posledních dvacet let. Pro srovnání v roce 2003 vstoupilo do manželství 379 snoubenců a v roce 2022 jich bylo 310.

Wedding and Fashion Show na Výstavišti Kroměříž, leden 2024. | Video: Dominik Pohludka

Svatby v zoo, na hradě i na Bárce Církevních sňatků se v minulém roce uskutečnilo 37, konaly se převážně v prostorách kostela. Civilní sňatky se konaly na veřejných místech, restauracích i pod širým nebem v přírodě. Nejoblíbenějším místem pro svatební obřad je stále obřadní síň zlínské radnice. Tady si vloni své životní „ano“ řeklo 93 párů. Oblíbený je ve Zlíně interiér Památníku Tomáše Bati, restaurace U Staňků, penzion UNO, restaurace Na Pinduli, hotel Tomášov či nově Králova Vila. Manželství vznikala i v Galerii Desítka, na lodi Bárka či v kavárně EBE café. Zlínská zoo pokryje z vlastních zdrojů 91 procent provozních nákladů Oddávající vyjíždí každý rok i za snoubenci na hrad do Malenovic nebo do zoologické zahrady Lešná. Tady se těší oblibě zámek a v posledních dvou letech i japonská zahrada Mu-Shin. V roce 2023 uzavřely páry 12 registrovaných partnerství. Jako místo životního kroku posloužila párům obřadní síň radnice, nebo přímo kancelář matriky. V jednom případě výjimečný okamžik prožil pár na zámku v Napajedlích. Nejvíce obřadů se koná tradičně v létě Nejoblíbenější den pro svatbu je z hlediska týdne tradičně sobota, z hlediska období pak měsíce červen až září. V matričním obvodu spadajícím pod Magistrát města Zlína se jich za tyto čtyři měsíce uskutečnilo 131. V Luhačovicích otevřelo hasičské muzeum, je rájem nejen pro kluky „V tomto období oddáme v průměru každou sobotu šest párů. Rekordním měsícem bylo září s počtem oddaných párů čtyřicet pět. Druhým nejvytíženějším měsícem v loňském roce byl červen, kdy jsme oddali o deset párů méně. Navzdory pověrám mají stoupající tendenci svatby v měsíci květnu. Vloni jich bylo dvacet sedm,“ informovala vedoucí oddělení matrik a ověřování Odboru občansko-správních agent Magistrátu města Zlína Elena Kovaříková. Zářijové magické datum Nejoblíbenějším dnem mezi páry v roce 2023 byla sobota 9. 9. 2023. V tento den se v matričním obvodu konalo 12 obřadů, z toho bylo 11 sňatků a jedno registrované partnerství. Dalšími nejvytíženějšími dny byly sobota 12. 8. 2023 a 23. 9. 2023. V oba dny bylo oddáno po 9 párech. V Baťovce se rodilo jako na běžícím páse. Za 24 hodin přišlo na svět 14 dětí „Přestože většina snoubenců preferuje sňatky v sobotu, máme požadavky i na sňatky na konkrétní datum v týdnu. V těchto případech, pokud máme možnost obřad organizačně zajistit, snažíme se vyjít snoubencům vstříc,“ dodala Elena Kovaříková. Které datum frčí letos? I letos vyhlíží snoubenci datum se zajímavou kombinací čísel. Už teď matrika eviduje 5 žádostí o svatbu v sobotu 20. 4. 2024, což je podle matriky v dubnu neobvyklé. Aktuálně nejvíc snoubenců chce být oddáno v sobotu 22. 6. 2024. O tento den už požádala desítka párů. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Mladá podnikatelka sdílí svou dílnu v centru Zlína Zdroj: se svolením Ingrid Husákové

