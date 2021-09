„Pro obyvatele uzavřených obcí je zřízen speciální spoj minibusem, který je sváží do Vlachovic k přípoji dle náhradního jízdního řádu. Pro žáky základních škol jsou zase vyčleněny mimořádné spoje, které je převezou bez přestupu až ke školám do Vlachovic a Valašských Klobouk,“ uvedla mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

S úplnou uzavírkou silnice mezi Valašskými Klobouky a Lipinou od 17. září do 1. října. | Foto: Deník/Michaela Babíková

S úplnou uzavírkou mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi musí až do pátku 1. října (včetně, pozn. red.) počítat řidiči projíždějící tímto úsekem. Důvodem je probíhající rekonstrukce komunikace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.