O to víc, že se zde daří plnit plánované investice. Ve městě například po 20 letech zrekonstruovali Dům na rohu. První nájemníci se do něj budou stěhovat již příští měsíc.

„Podařilo se nám po 20 letech revitalizovat největší brownfield v centru města, který bude sloužit pro místní podnikatele. Šlo dům v centru města, který nikdy nebyl funkční, nikdy se nedostavěl, takže jsme rádi, že se nám podařilo mu dát „nový kabát“ a smysluplné využití. Zaznamenali jsme velký zájem o pronájem v této budově, již v březnu se sem začnou stěhovat první nájemníci,“ uvedla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Město však myslelo také na to, aby ve místě vznikla lokalita pro rodinné bydlení.

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů. Jde o místo pro celkem 17 rodinných domů. Tato lokalita je připravená a podařilo se nám ji ve městě vybudovat po 25 letech, kdy jsme vykoupili pozemky a vybudovali zde potřebné inženýrské sítě. Na tuto investici jsme čerpali výhodný úvěr 25 milionů korun. Dnes to vidíme jako dobrý krok,“ seznámila Eliška Olšáková.

Doplnila, že vedení radnice v současnosti také jedná s developery o výstavbě bytových domů ve městě.

„Aktuálně hodnotíme dvě nabídky, které koordinujeme s požadavky občanů, kteří mají například výhrady k prostoru, kde mají bytové domy vyrůst. V každém případě nové byty je to, co městu Valašské Klobouky chybí,“ zmínila starostka.

Ve Valašských Kloboukách také zahájili první etapu revitalizace největšího sídliště Luční. Dokončili projekt bezpečných cest do škol, který mimo jiné zahrnoval výstavbu chodníků, vybudování parkovacích stání a úpravu komunikací v okolí ZŠ a MŠ.

„Letos zahájíme realizaci investiční akce rozšíření počtu autobusových zastávek na okraji města, konkrétně v ulici Sychrov tak, aby se zlepšila dostupnost obyvatel do centra, za službami a zlepšily se podmínky pro děti, které z této lokality dochází do školy. Dokončíme první část revitalizace sídliště, tj. výstavbu centrálního hřiště, spojovacího smíšeného chodníku pro pěší i cyklisty,“ přiblížila Eliška Olšáková.

Podle ní má město již také připravenu druhou etapu revitalizace, která který má řešit parkování zmíněného sídliště.

„Důležitým připravovaným projektem je vybudování odstavného parkoviště u smuteční síně, kde by mělo být asi 70 míst a na to by měla navazovat částečná rekonstrukce Masarykova náměstí, kde bychom odstranili asfaltovou diagonálu a taky zreorganizovali parkování. Chtěli bychom, aby vznikla pobytová dlážděná plocha před Českou spořitelnou, která by mohla například sloužit pro trhy, to je naše představa,“ seznámila starostka.

Neméně důležité a významné jsou podle ní i projekty, které se zabývají výstavbou cyklostezek a cyklotras. Stále chybí propojení se sousední obcí Poteč.

„Zajímavými projekty, které jsme realizovali, je modernizace zahrad základní a mateřské školy, stejně jako nová výsadba květin a dřevin ve městě. Zahajujeme také jednání o projektu fotovoltaické elektrárny na pozemku zrekultivované skládky odpadů a řešíme umístění solárních panelů na střechy budov ve vlastnictví města,“ připomněla Eliška Olšáková.

Tím ale výčet investičních akcí a plánů ve Valašských Kloboukách zdaleka nekončí. Podařilo se zde dokončit mnohé další z nich.

„Dokončili jsme rekonstrukci sociálního zařízení a sociálního zázemí kulturního domu Klobučan, zrekonstruovali jsme družinu, sociální zařízení u tělocvičny v základní škole. Rádi bychom, jak nám vyjde dotace, opravili venkovní hřiště u základní školy,“ vyjmenovala starostka Olšáková s tím, že město má také vytipovaných několik místních komunikací, které mají projít opravou.

„Pak, co bychom si ještě přáli, je tak zvýšení kapacity ve zdejší mateřské škole a rekonstrukce vývařovny. To aktuálně projektujeme,“ dodala Eliška Olšáková.