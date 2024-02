Zlepšit bezpečnost na silnicích a zklidnit dopravu chtějí letos představitelé Valašských Klobouk. Z loňských statistik vyplynulo, že až 43 procent řidičů projíždějící městem, nedodržuje předepsanou padesátku. Vedle Klobouk instalaci radaru plánuje i sousední město Brumov-Bylnice.

Valašské Klobouky. Doprava. Ilustrační video | Video: Iva Nedavašková

Zklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost

Přes Valašské Klobouky vede silnice I/57, která je zatížená silným provozem. Dlouhé a rovné ulice Brumovská a Cyrilometodějská tvoří dopravní páteřní trasu města.

Kromě intenzivní silniční dopravy jsou také frekventovanou spojnicí pro chodce. Ti tudy procházejí do centra, míří k poliklinice, do škol, na poštu či do obchodů.

Mezi obyvateli je problém s dodržováním rychlosti na silnicích vnímán stále intenzivněji, a proto chce město bezpečnost provozu řešit a dopravu s využitím radaru zklidnit.

Až osm tisíc aut denně

„V minulém roce jsme provedli týdenní měření dopravy, a to jak z pohledu počtu projíždějících vozidel, tak i z hlediska jejich rychlosti,“ uvedl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška.

Analýza ukázala, že po silnici I/57 projede v průměru až osm tisíc aut denně. „Ze statistiky vyšlo, že v ulici Brumovská nedodrželo zákonem stanovenou rychlost 29 procent řidičů, v ulici Cyrilometodějská ji pak překročilo až 43 procent řidičů,“ dodal Bělaška.

Na základě těchto podkladů zastupitelstvo města schválilo pořízení radaru pro úsekové měření. „Cílem není výběr pokut, ale zklidnění dopravy,“ dodal starosta.

Zatím ještě není definitivně rozhodnuto, na které z uvedených ulic bude úsekové měření instalováno. Projekt je nyní v přípravě a realizace směřuje ke druhé polovině tohoto roku.

Už v pololetí chce zavést měření rychlosti také sousední město Brumov-Bylnice, které spadá do správní oblasti obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky.