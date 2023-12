/VIDEO, FOTOGALERIE/ I počasí si přálo, aby se jubilejní ročník Valašského mikulášského jarmeku vydařil. Od sobotního rána padal na Valašské Klobouky sníh a vytvářel krásnou atmosféru zimy. Po náměstí byly rozesety dřevěné stánky s rukodělnými výrobky od hrnčířů, pekařů, kovářů, nechybělo koření, svíčky, vařečky, produkty z přírodních materiálů, vánoční ozdoby, keramika, řezbované a proutěné zboží. Tradice byly hlavním motivem oblíbeného jarmeku, který letos oslavil třicáté výročí.

Valašský mikulášský jarmek ve Valašský Kloboukách | Video: Iva Nedavašková

Od brzkého dopoledne se město plnilo davy příchozích. Nejen obyvatelé z okolních obcí a měst si nenechali ujít bohatý program. Z 45 kilometrů vzdáleného Valašského Meziříčí byl vypraven historický vlak tažený parní lokomotivou.

Jubilejní 30. ročník Valašského mikulašského jarmeku ve Valašských Kloboukách.Zdroj: Deník/Iva NedavaškováPro přespolní návštěvníky z okolního regionu byly připraveny speciální autobusy Mikulášského expresu. Jeho mimořádné spoje jely ze Slavičína, Sidonie, Brumova – Bylnice, Nedašovy Lhoty, Valašské Senice, Lačnova, Drnovic, Újezda, Dolní Lhoty i ze Zlína. V davu byla taky často slyšet slovenština, hranice se sousedy jsou vzdáleny pouhých 15 kilometrů.

„Máme to kousek, takže jsme tady každoročními návštěvníky. Skvělá atmosféra, výborné jídlo a také slivovice,“ potvrzovali s úsměvem návštěvníci ze slovenské Nemšové. A tradiční valašský nápoj byl doslova rozléván na každém kroku. Skoro žádnému příchozímu nechyběla placatka pro zahřátí v bočnici.

Na oslavu kulatého výročí nachystali pořadatelé program bohatý na adventní zvyky, tradiční řemesla, rukodělné dovednosti, muziku i folklor. Každoročně přilákaly vánoční trhy do jinak poklidného městečka davy lidí.

Čerti z celého okolí

To, co rozhodně dělá jarmek jarmekem, jsou jeho čerti. Taková koncentrace rohatců na jednom místě, až to chvílemi vypadalo, že se peklo ve Valašských Kloboukách otevřelo. Když se jednotlivé skupiny představovaly na pódiu, sledovalo je do posledního koutku zaplněné náměstí.

Nechyběli čerti ze Štítné nad Vláří se svými dřevěnými maskami, pekelníci z Nedašova se slaměnými sukněmi, satanáši z Tichova, Francovy Lhoty, Brumova-Bylnice nebo samotných Valašských Klobouk. I když mnozí z nich vypadali opravdu hrozivě, nakonec se ukázalo, že v jádru jsou hodní hoši a rádi se vyfotili s každým, kdo o to požádal.

Krampusáci i čerti z Tasova vyděsili Slavičín. Pochod sledovalo plné náměstí

„Valašský mikulášský jarmek je tu s námi už tři desetiletí a po celou tu řádku let se jeho cíl nezměnil. Chce udržovat tradice našeho valašského kraje a předávat je dalším generacím tak, aby na ně mohly navázat. Jarmek je důkazem toho, že tu stále máme hodně lidí, kteří umí řemeslo nebo nějakou lidovou zručnost, věnují se muzice a folkloru nebo dodržují zvyky. A společně chceme na této cestě vytrvat,“ popsala Pavlína Žídková, předsedkyně organizačního výboru jarmeku. „Že má naše snažení smysl, potvrzují také návštěvníci, které kouzlo tradic a jarmekové atmosféry stále přitahuje. Přejeme všem, ať se jim na jarmeku líbí,“ vzkázala z pódia.

Tradice byly hlavním motivem jarmeku

Velkou část řemesel a zvyků návštěvníci mohli vidět naživo, ve Staré radnici, v Červeném domě, v dřevěnici na Kosence, u Janíků, u Pechanců, u Pivečků nebo v sálech Klobučanu a Besedy. Paličkovalo se, vyřezávalo, zdobilo, předlo na kolovrátku, tkalo na stavu nebo peklo v peci. A na náměstí ukázali svou práci mistři koláři, bednáři nebo kováři.

Nadílka za tisíce: Kolik dáte za Mikuláše a co na čerty říkají psychologové

Cimbál, dechovka i sbor zněly městem už od rána

Hudba k jarmeku prostě patří. A tak se ve Valašských Kloboukách hrálo a zpívalo už od rána. Vybral si každý, do skoku i k poslechu hrála například dechovka Valaška, súbor Závršan, ženský sbor Rozmarýnek ze Záriečia, cimbálovka Kaňúr, dechovka Dúbravanka, soubor Klobučánek nebo gajdoš Petr Sovják.