Houbařská sezona je v plném proudu. A obezřetnost je na místě, protože záměna hub se může vymstít. Své o tom ví manželský pár, který skončil v nemocnici ve Valašském Meziříčí s závažnou otravou. Domnívali se, že houby umí dobře rozeznat, přesto se zmýlili. Na interním oddělení strávili tři dny poté, co snědli muchomůrku tygrovanou.

Muchomůrka tygrovaná, prudce jedovatá houba, zaměnitelná s muchomůrkou růžovkou. | Foto: Wikipedie

Manželský pár ve středním věku se vydal na sběr hub v okolí Valašského Meziříčí. Když je snědli, bylo jim špatně a tak zamířili rovnou do nemocnice.

Zde je ihned hospitalizovali s příznaky otravy muchomůrkou tygrovanou. Na interním oddělení pobyli tři dny, naštěstí nebylo nutné jejich umístění na jednotku intenzivní péče (JIP), což v případě otrav houbami bývá obvyklé.

Špatná tepelná úprava nebo záměna hub

„Zdravotní potíže způsobené požitím hub jsme donedávna řešili zřídka,“ uvedla primářka interního oddělení Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Marie Černochová.

Pokud se zdravotní obtíže u pacientů vyskytnou, je to podle ní většinou tím, že pozřou špatně tepelně upravenou houbu, respektive již zapařenou.

„Lidé dále sbírají holubinky, u kterých jsou potíže pravidlem – ne všechny jsou jedlé a také je častá jejich záměna za muchomůrku zelenou či tygrovanou tak, jak to bylo v případě otravy manželů, kterou jsme řešili,“ uvedla primářka interního oddělení Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Marie Černochová.

Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, celkovou únavou a halucinacemi. V začátcích nelze odlišit tyto příznaky od jiné otravy jídlem, léky nebo chemikáliemi. Na možnost otravy houbami proto musí myslet vyšetřující lékař a cíleně se pacienta na požití hub, a to i několik dní zpětně, zeptat.

Zvracení, průjem i selhání jater

„Největším nebezpečím, které může houbaře po snězení jedovaté houby potkat, je těžké poškození jater, jež je ve své nejtěžší podobě končí selháním jater a smrtí. To je typické pro otravu muchomůrkou zelenou. Jiné druhy hub mohou významně ovlivnit funkce nervové soustavy a psychiku,“ upozorňuje primářka Marie Černochová.

Další jedovaté houby, například některé holubinky, působí nedlouho po požití zvracení a průjem.

„Lidé by měli sbírat jen hřibovité houby, a to pouze takové, které dobře znají. To je základní předpoklad, jak se vyhnout dalším potížím. Další rada je nezapomenout na dostatečnou tepelnou úpravu, a také nezapíjet houby alkoholem,“ uzavřela primářka.