„Pro Mesit bylo významnou zprávou, že se Aircraft Industries, nebo řekněme po našem Let Kunovice, stal součástí mateřské společnosti OMNIPOL. Myslím si, že nákup této společnosti přinese nové možnosti, hledání synergií mezi takovými dvěma velkými firmami. Spolu s kunovickým LETem jsme s přehledem největší zaměstnavatelé v okrese Uherské Hradiště. MESIT dává práci asi 1250 zaměstnancům a Aircraft Industries kolem tisíce,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel skupiny MESIT Michal Hon.

Když OMNIPOL před čtyřmi lety převzal MESIT, nikdo podle Hona netušil, že rok nato všechny čeká vedle běžné práce boj s covidovou krizí.

„A když jsme si mysleli, že se po covidové krizi vrátíme k běžné práci, tak jsme se ocitli v situaci, ve které jsme nikdy nechtěli být, to jest, že jsme svědky konfliktu na Ukrajině,“ dodal Michal Hon.

Situace na Ukrajině se v souvislosti s MESITem podle Hona projevuje dvojím způsobem.

#clanek|6626017#

„Při respektování všech opatření EU a vlády naší republiky, jsme museli omezit některé dodávky do techniky, která končila v Ruské federaci, ať už se to týká kunovického LETu, První brněnské strojírny nebo GE Aviation. Dotýká se nás však také situace vyvolaná tímto konfliktem, kdy stoupají ceny energií, jsou nepředvídatelné, a to nám přináší zvýšené náklady. Nerad to říkám, ale na druhé straně je taková situace příležitostí. Všechny konflikty v historii lidstva vedly k technickému pokroku. Dojde ke zvyšování obranných rozpočtů nejen v ČR, ale i u našich partnerů, což je samozřejmě příležitost, protože se domníváme, že máme moderní výrobky, zvláště v oblasti taktické vojenské komunikace,“ naznačil Michal Hon. Investice v MESITU plánuje vedení směřovat také do péče o své zaměstnance.

„Od prvního září chceme zahájit provoz Mateřské školky v budově naší střední školy v areálu společnosti pro 32 dětí našich zaměstnanců. Uvidíme do budoucna, školku se budeme snažit rozšířit. SŠ Mesit navštěvuje momentálně zhruba 300 žáků. V roce 2019 prošla škola velkou restrukturalizací. Nyní je zaměřena na výchovu žáků pro potřeby společnosti MESIT, tedy se zaměřením na elektroniky a jemné mechaniky,“ prozradila personální šéfka MESITu Miroslava Trávníčková.

#clanek|6232231#

Dne 10. května oslavila uherskohradišťská výrobní společnost MESIT 70 let svého působení. Od výrobce kompasů a jednoduchých leteckých přístrojů se rozvinul v respektovaného výrobce vojenské i civilní elektroniky, komunikační techniky a poskytovatele komplexních strojírenských služeb.

Z malé provozovny provizorně umístěné v jedné z hospůdek v Uherském Hradišti – Mařaticích, se MESIT rozrostl do areálu, který v 90. letech minulého století zaměstnával čtyři tisícovky lidí. MESIT přežil v rukou českých majitelů i transformační období na přelomu tisíciletí a v roce 2018 jej převzala obchodní a investiční skupina OMNIPOL.

Dne 10. června odpoledne uspořádá MESIT pro veřejnost koncert Hradišťanu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti s občerstvením a lidovou veselicí. Den na to se v MESITu bude konat den otevřených dveří.

Před dokončením je historická kniha o MESITu, v níž nemají chybět ani dvě neštěstí, která společnost postihla. Pátek 23. listopadu 1984, kdy v troskách budovy M1, zřícené v areálu podniku našlo smrt 18 zaměstnanců a dalších 43 bylo zraněno a povodně v roce 1997, kdy celý areál MESITu zaplavila voda řeky Moravy.

Polští Vader v klubu Mír vzpomínali na hradišťský Krabathor

MESIT (člen skupiny OMNIPOL) je kapitálově a technologicky provázaná skupina společností, které se zabývají vývojem a výrobou leteckých systémů, taktické komunikace a přístrojů pro průmyslovou techniku. Kromě výrobků z vlastní R&D poskytují kompletní strojírenské služby.

Výrobky MESIT naleznete na palubách letounů téměř všech tuzemských výrobců, díky exportu finálních letounů však létají po celém světě. Komunikační vojenská zařízení plní náročné úkoly na obrněných platformách armád celého světa. Jako jedny z mála uspěly v dodávkách systému komunikace i pro ponorky. Výrobky dopravní techniky jezdí v městské hromadné i kamionové dopravě v Evropě i například ve Spojených státech amerických.

MESIT (člen skupiny OMNIPOL) je kapitálově a technologicky provázaná skupina společností, které se zabývají vývojem a výrobou leteckých systémů, taktické komunikace a přístrojů pro průmyslovou techniku. Kromě výrobků z vlastní R&D poskytují kompletní strojírenské služby. Výrobky MESIT naleznete na palubách letounů téměř všech tuzemských výrobců, díky exportu finálních letounů však létají po celém světě. Komunikační vojenská zařízení plní náročné úkoly na obrněných platformách armád celého světa. Jako jedny z mála uspěly v dodávkách systému komunikace i pro ponorky. Výrobky dopravní techniky jezdí v městské hromadné i kamionové dopravě v Evropě i například ve Spojených státech amerických.