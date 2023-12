FOTO, VIDEO/ Desítky malých i velkých návštěvníků přihlížely v neděli odpoledne slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a výzdoby v Zoo Zlín. Park vedle zámku letos znovu zdobí řada originálních světelných dekorací ve tvaru zvířat chovaných ve zdejší zahradě. Podívejte se na video a galerii Deníku, jak to tam nyní vypadá.

Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby v Zoo Zlín, 10. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

Vánočně laděný program začal ve zlínské zoo v neděli odpoledne. Na nádvoří zámku Lešná tam zavítal Mikuláš, anděla a čert v doprovodu andělů na chůdách. Kromě mikulášské nadílky pro děti nechybělo také třeba vystoupení Divadla Scéna Zlín s názvem „Z pohádky do pohádky“.

Krátce po půl čtvrté pak došlo k rozsvícení letošního vánočního stromu a světelné výzdoby zoologické zahrady. Ta se rozzářila od hlavního vstupu až po zámek Lešná.

Vánoční rozhlednu ve Zlíně už ozdobili. Jak se vám líbí?

V parku před zámkem se znovu rozsvítily siluety exotických zvířat - jaguára, slonů, lvů, klokanů, žirafy, tapírů, rejnoků a spoustu dalších. Hlavní vstup do zoo pak navíc zkrášlil menší vánoční stromek, který pracovníci zoo ozdobili světýlky a „zoobaňkami“.

Zoo Zlín je otevřena každý den v roce včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra a Nového roku. Pro vstup do zoo návštěvníci nyní mohou využít zvýhodněné vstupné, které pro dospělé činí 120 korun, pro děti do 13 let 80 korun, senioři zaplatí 100 korun.