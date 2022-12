„Na zahradu začínám instalovat o víkendech začátkem listopadu a největší shon mám vždy před rozsvěcením. Celkově i s úklidem po svátcích mi to zabere kolem 100 hodin čisté práce,“ přibližuje svou vášeň majitel domu.

Co se týká energií, tak to není až tak hrozné, jak by se na první pohled zdálo. Dříve se náklady díky LED technologii pohybovaly kolem 1500 Kč za sezónu. Nyní Kašík počítá s částkou přes tři tisíce. Další tři tisíce stojí každoroční nákup nového osvětlení. Ani na chvíli ale neuvažoval, že letos kvůli cenám energií, svůj dům nerozzáří.

„Pouze jsem tedy zkrátil čas svícení o nějakou hodinu a půl za den. Zrušit to úplně, bych těm dětem i rodičům, kteří mají aspoň kam vyrazit na procházku, nemohl. Sám mám malé děti a vím, jak se díky nim i v tuto dobu mohou rodiče aspoň odreagovat a načerpat trochu klidu,“ říká Kašík.

Koníček už 23 let

S vánoční výzdobou začal před 23 lety, kdy se staral o pár světel rodičů. Postupně přikupoval další a další výzdobu. Třeba jedna ze srnek má již 20 let. Jen už má vyměněný motorek, který hýbe hlavou a několikrát vyměněné osvětlení. K této srnce se váže i historka.

„Asi po deseti letech, kdy stála na zahradě o samotě, jsem ji pořídil partnera - druhou větší srnku. Na Silvestra pozdě v noci začalo pár padesátiletých sousedů dumat, jestli by srnky neměli mít i mláďata,“ popisuje se smíchem Kašík.

Hledá se nejkrásnější vánoční strom v kraji a celé republice

„Všichni sousedé byli udiveni, když se na příští rok objevila i malá srnečka,“ dodává majitel.

Nejvíce si však cení vlastnoručně vyrobené dekorace "Krásné svátky a šťastný nový rok“.

Rozsvícení už přesáhlo hranice vesničky

Už pátým rokem, vždy v pátek před první adventní nedělí, pořádá Petr Kašík pro známé oficiální rozsvícení s ohňostrojem a punčem. Již se to tak zaběhlo, že dorazí půlka vesnice i lidé z okolí.

„Pokud si bude někdo chtít udělat výlet, tak je vřele zván. A rozhodně stojí za to počkat si, až nasněží. Pak je výzdoba nejkrásnější. Výzdoba se zapíná každý den o půl páté,“ zve všechny nadšený majitel Lhotského Las Vegas.