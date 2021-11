„Na poslední chvíli sice doznal změn, přesto se mohou návštěvníci těšit na sváteční atmosféru, kterou zpříjemní stánky s občerstvením, vánoční kolo nebo Ježíškova pošta,“ prozradila mluvčí Obchodního domu Zlín Martina Žáčková.

„Jsme si vědomí vážnosti současné situace, proto jsme doprovodný program zredukovali. Zrušili jsme plánovanou čtvrteční akci k rozsvícení vánočního stromu, pozastaveny jsou také hudební večery s regionálními hudebníky, které se měly konat denně až do 23. prosince. Zatím jsme také limitovali počet stánků na mini trhu a čekáme na další vývoj. Chceme lidem zpříjemnit svátky, ale za plného respektu ke všem nařízením a hygienickým pravidlům,“ uvedla manažerka Obchodního domu Zlín Soňa Ondřejová.

Kam o víkendu? Na Pokáče, vánoční show či workshop s kávou a korálkováním

Vánoční strom, osvětlené zahrádky i stánky

Vedle rozzářeného vánočního stromu, který věnovala rodina Blahových z místní části Příluky, dotváří sváteční atmosféru slavnostně osvětlené venkovní zahrádky místních gastro podniků, nabízející posezení a občerstvení. Doplňují je stánky s občerstvením rozmístěné ve velkých rozestupech na prostranství před Obchodním domem.

Zatím to jsou tři stánky, jejich počet se má dle situace postupně rozšířit. Roztočí se také vánoční kolo, kam mají v souladu s nařízením vlády vstup lidé s očkováním či dokladem o prodělané nemoci (netýká se dětí, které mají do 12 let vstup bez omezení a od 12 do 18 let mohou také předložit PCR test). V obchodní pasáži Obchodního domu je umístěna Ježíškova pošta, s níž mohou děti i dospělí soutěžit o tři desítky hodnotných cen.

„Letošní novinkou ve Zlíně je symbolické propojení obou vánočních trhů. Městské parky, jimž lze přecházet z jednoho náměstí na druhé, budou letos svátečně osvětleny, což jistě podtrhne předvánoční atmosféru ve městě,“ uzavřela mluvčí Martina Žáčková.