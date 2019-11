Vánoce jsou časem plnění přání, hlavně těch dětských. Vánoční pošta v Obchodním domě s jejich plněním ochotně pomůže. V

„úřadovně“, která je otevřena až do 23. prosince denně od 10 do 18 hodin, mohou děti i ta nejtajnější přání spolu se svými rodiči či prarodiči napsat či nakreslit do dopisu a pak sledovat, jak dopis po vhození do schránky „odletí“ potrubní poštou rovnou do Ježíškova domečku.

Půvabná dekorace Vánoční pošty s chaloupkami, andílky a vánočním stromečkem navodí sváteční náladu nejen malým, ale i velkým návštěvníkům. Každý odeslaný dopis navíc může vyhrát atraktivní cenu.

V pátek 29. listopadu se uskuteční rozsvícení Vánočního stromu před Obchodním domem.

Od 17:30 hodin si mohou návštěvníci poslechnout i zazpívat koledy s dívčím pěveckým sborem Valašského souboru Kašava a děti se mohou těšit na štědrý koš plný sladkostí i zdravého mlsání. Slavnostní rozsvícení stromečku proběhne v 18 hodin.

V neděli 1. prosince jsou děti zvány na Adventní tvoření. Od 13 do 16 hodin si mohou v tvořivé dílně v Jogurtovně vyrobit vánoční přáníčka scrapbookingovou technikou nebo dekorace na stromeček z papíru i dřeva.

Akce se koná na venkovní zahrádce, která je krytá a vyhřívaná pro každé počasí. Vstup je zdarma.

Sobota 7. prosince bude ve znamení dobročinnosti a pomoci druhým. V Obchodním domě se uskuteční benefiční akce Pečeme Dobro-TY neboli dobročinný „bazárek“ vánočního cukroví ve prospěch Střediska rané péče EDUCO Zlín, které pomáhá rodinám se zdravotně postiženými dětmi.

K výtěžku může přispět každý, kdo přinese a věnuje do bazárku vánoční dobroty nebo je přijde ochutnat a zakoupit. Vystavené výrobky jistě poslouží i jako inspirace všem, kteří se chystají na výrobu vlastního cukroví.

Bazárek bude probíhat od 14:30 do 17 hodin. Mezi 15. a 17. hodinou navíc do Obchodního domu zavítá Mikuláš se svou družinou a sladkou drobností odmění všechny hodné děti.

Více informací o všech akcích: www.obchodnidum.cz (hed)

Další prosincové akce v Obchodním domě Zlín:

15. 12. Adventní tvoření v Jogurtovně – zdobení perníčků, výroba lucerniček a vánočních dekorací

21. 12. – Akustik Night – večer písniček s kytarou v Baru 1931

24. 12. – Šnečí speciality v Bistrotéce Valachy

1.1. – Novoroční ohňostroj města Zlín u Obchodního domu