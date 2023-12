Letošní novinkou vánočních trhů na náměstí Míru ve Zlíně je kromě adventního věnce i vánoční rozhledna. Holá kovová konstrukce vzbudila zkraje týdne mezi obyvateli rozpaky. Mnozí si mysleli, že jde o pozůstatek lešení z nedělního koncertu.

Letošní novinka adventního Zlína - vánoční rozhledna | Video: Iva Nedavašková

„Rozhledna bude během středy ještě dozdobena,“ informoval Deník Mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Nyní je vánoční rozhledna ozdobena plachtou s popiskem, aby nikdo nebyl na pochybách o co se jedná. A město z rozhledny slibuje výhled na nasvícené náměstí.

„No každý máme asi o rozhledně jiné představy, ale třeba je to moderní,“ zavrtěla hlavou procházející seniorka.

Rozhledna je přístupná denně se začátkem programu na náměstí a uzavřena ve 20 hodin. Vstup na kovovou atrakci je na vlastní nebezpečí a v jednu chvíli by na rozhledně mělo být maximálně 10 osob. To by měla pohlídat přítomná ostraha. Vstup na rozhlednu je jednosměrný, jedny schody tedy slouží k výstupu nahoru, druhé k cestě z rozhledny dolů.

Během druhé adventní neděle má přibýt ještě fotokoutek.

Uvidíme, zda se stane oblíbenou atrakcí Vánočních trhů.