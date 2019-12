Radost a zářivé oči malých dětí. To byly a stále jsou ty hlavní důvody, proč Josef Krajča z Veselé a Antonín Hrbáček z Lípy na Zlínsku, každý rok vyzdobí své domy a zahrady tak, že přilákají stovky obdivovatelů a návštěvníků.

Oběma jejich koníček jim dělá radost, hlavně proto, že tím potěší ostatní.

„Maminko, tady bydlí Ježíšek?“ To je podle čtyřiasedmdesátiletého Antonína Hrbáčka nejčastější reakce dětí, které se přijdou na jeho vánočně vyzdobený dům a zahradu podívat.

Zahradu pana Krajči zase pravidelně chodí navštěvovat děti z místní mateřinky.

„Tak dvakrát týdně. Někdy mám pro ně připravené čokoládky. Oni mi zazpívají a zpívají pak celou cestu až ke škole,“ směje se sedmdesátiletý Josef Krajča.

Jsou kamarádi

Oba muže však toho spojuje více, než je dávat radost. Jsou totiž kamarádi, takže lidé, kteří se přijedou pokochat světelnou krásou na Veselou k panu Krajčovi, míří odtud na jeho radu ještě kousek do nedaleké Lípy obdivovat dům a zahradu pana Hrbáčka a naopak. Oba dva jsou původní profesí elektrikáři.

„Člověk tomu musí trochu rozumět. Výzdobu mám rozdělenu na sedm sekcí, když se něco pokazí, tak aby to nezhaslo všechno. Navíc, déšť i přes patřičné krytí tomu dává zabrat, stane se, že zateče voda do trafa, musí se proto výzdoba opravovat,“ doplnil pan Hrbáček.

Senioři shodně také s výzdobou začali před patnácti lety. Každý rok přidávali nové kousky. Kupované světelné řetězy, ale i postavy a motivy, které sami vyrábějí.

„Původně to byly jen keře. Každý rok, postupně jsem přidával další a další světla. Pak mě napadlo, že bych mohl tady mít i vánoční motivy. I když jsem měl strach, jak budou zvířata a postavy vypadat, přesto jsem se do toho pustil,“ přiblížil Josef Krajča, který letos nově vyrobil i vánoční zoo.

Přes 20 000 světýlek

V zahradě tak má více jak dvacet postav a vánočních motivů, které zobrazují narození Ježíška a také čtyřiadvacet svítících zvířat ve vánoční zoo.

„Celkem tady svítí dvacet tisíc světel,“ má „spočítáno“ pan Krajča. Na fakturách za odběr elektřinu mu pak energetická společnost spočítá odběr kolem čtyř a půl tisíc korun za měsíc.

Stejně jako panu Antonínu Hrbáčkovi.

„Třiadvacet tisíc světel mě vyjde měsíčně kolem čtyř a půl až pěti tisíc korun,“ potvrdil pan Hrbáček. Oba kouzelníci světel mají výzdobu pro radost od začátku adventu až do Tří králů.

„Někdy ji nechávám ještě přes období plesů v lednu,“ dodal pan Krajča.

On sám na tuto zálibu podle svých slov šetří celý rok.

„Nejezdím na dovolené, šetřím na to celý rok. Kdyby jsme byli všichni stejní, tak by všichni chodili na fotbal a nechodili by na hokej,“ vysvětlil důvody po svém usměvavý muž.

Manželka říká, že jsem blázen

Podobně je na tom i Antonín Hrbáček.

„Manželka říká, že jsem blázen, ale já mám radost z toho když vidím, jak se to dětem líbí, mám tady pro ně Santu, sněhuláka i houpačku, některé si myslí, že můj dům je ten, kde bydlí Ježíšek,“ usmívá se pan Hrbáček spokojeně před svým domem, letos vyzdobeným do modro-bílo ledova.

Deníku zároveň prozradil, jaký dárek by se mu líbil k letošním Vánocům.

„Ještě nikoho nenapadlo mi dát k Vánocům či narozeninám vánoční ozdoby a výzdobu,“ směje se zase Antonín Hrbáček.

Josef Krajča by si zase přál, aby byla vánočně vyzdobena celá jeho obec.

„Jsme přece Veselá, tak aby u nás bylo veselo,“ vysvětlil.