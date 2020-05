„Dáte si taky?“ zeptal se mě hned po příchodu přátelsky naladěný Roman Slavík. Včelaření se věnuje již deset let, nyní působí jako předseda svazu včelařů ve Zlíně, potažmo v kraji. Kromě toho, že se stará o svých 30 včelstev, se mu s publikací o alternativní metodě léčby onemocnění včel roztočem kleštíkem podařilo získat loni v Montrealu uznání kolegů a zlatou medaili.

„Na léčbu se používá tradičně chemie. A my chceme její užití co nejvíce eliminovat. Přišli jsme s metodou tepelného ošetření,“ prozrazuje Roman Slavík.

Jako předseda svazu ve Zlíně máte jistě přehled, zda celkově přibývá včelařů.

Včelařství se stalo módním trendem. Bohužel si někteří neuvědomují, že musí mít nejdříve nějaké vzdělání a teprve pak se mohou pustit do praxe. Internet je dnes sice napěchovaný informacemi, ale ne všechny jsou pravdivé. Nelze se řídit jen radami z videí na youtube a informacemi z wikipedie. Když uděláte jen jednu chybu, vyvoláte tím sérii dalších problémů, které mohou vést až k úhynu včelstev.

Čím si vysvětlujete takový zájem?

Je to snaha přiblížit se víc k přírodě. Udělat něco pro záchranu životního prostředí. A takový městský člověk se jen stěží dostane do kontaktu s kozou nebo krávou. Proto mu vyvstane na mysli včela. Malýtvor, který je všude. Zároveň se všude hovoří o tom, jak je důležitá. Je rozhodnuto. Budu pomáhat včelám a tím i přírodě. Ale nakonec může ublížit. Na Slovensku začal jeden člověk včelařit uprostřed města na střeše toho klasického, velkého paneláku a pak byla jedna zeď v obležení včel. Sousedi jej měli určitě moc rádi. Spousta lidí dává úly na střechy domů nebo za okno do truhlíkového úlu. Svého času to bylo velmi módní v Berlíně. Hasiči pak nemohli včelařům přijít na jméno.

Liší se nějak začínající včelař muž a včelařka žena?

Muže většinou zajímá kolik medu stočí a ženy naopak to, aby byl med zdravý, nechemicky ošetřovaný, přírodní.

Narůstá počet uhynulých včelstev?

Oficiálně zůstávají úhyny pořád na zhruba stejných číslech. Ale pro představu, loni bylo na Zlínsku několik oblastí, kde byl úhyn třeba 80 až 90 procent.

Může za vymírání včelstev chování člověka nebo je to příroda?

Je to souhra obojího. Například pole s řepkou. Na jednu stranu poskytuje mnoho nektaru, ale na druhou stranu i řepka se musí nějak ošetřovat – chemické postřiky. Včely si nosí ty škodlivé látky po nepatrném množství do úlu a jak toho je již mnoho, tak se to projeví. Naopak na loukách sice rostou květiny, ale pokud máme ovce, skot, který to spase, včely nemají nic. Za mnohé úhyny však můžou i včelaři. Když máte nevzdělaného včelaře, může dělat velké množství chyb, které ve výsledku vyústí v úhyn včelstva. Pro včelaře je v současnosti největším nepřítelem roztoč kleštík.

Je globální oteplování pro včely problém?

Je to jeden z velkých problémů, který začíná trápit včelaře markantně. Díky velkému teplu i v zimě zůstává prostor pro množení kleštíka. Navíc ubývá rostlin, případně usychají. A v neposlední řadě, i včely potřebují někde vodu. Když si to tak shrneme, včely jsou v neustálém stresu.

Včela je malý tvor. Proč je pro lidstvo natolik důležitá?

To je jednoduché. Bez včel bychom neměli skoro nic. Nejde jen o med a zemědělství. Uvědomme si, že textilní průmysl pracuje z bavlnou, což je vlastně rostlina závislá na opylování. Vlastně si dopad včel na náš svět dokážete uvědomovat až když se včelaření věnujete delší dobu. Dodneška o včelách vlastně nevíme skoro nic. My si hrajeme, že něco známe, ale včely nás vždy dokážou něčím překvapit.

Včely také pomáhají například na letišti Václava Havla v Praze sledovat dopad letecké dopravy na životní prostředí.

Těch věcí, kdy nás včelka překvapí je poměrně hodně. Letiště Václava Havla má včelky jako takzvaný pylový indikátor kvality ovzduší. Včelky po nepatrných částicích nosí vše, co v okruhu je. Jak letí, tak se to na ně lepí. Když pak analyzujete vosk, med, tak zjistíte komplexní obraz o celém prostoru. Něco podobného použili i ve Zlíně, kde se zjistilo, že tamní včelky jsou bohaté na mangan a železo. Zjistilo se, že to je z vody. Voda se dostala do rostlin a do jejich nektaru, který pak sbírají včely.

Jsou včely využívány i jinak?

Velmi dobře si včelky pamatují vůně. Vycvičit psa na hledání výbušnin a drog trvá půl roku a je to velmi finančně nákladné. Oproti tomu, naučit to včely je nejen levnější, ale také rychlejší. A skutečně existuje zařízení, kde to včelky naučili. Funguje to tak, že včelka kdykoliv cítí nějaký vjem, za který dostane odměnu, začne vystrkovat sosák. Včelám se dá speciální zařízení, které snímá hlavičku včely a když začne vytahovat sosáček, tak tam může být heroin, THC a podobně. Přišli na to Francouzi.

Počet včelařů ve Zlínském kraji: 4412

Počet včelstev ve Zlínském kraji: 46500

Počet včelařů v okrese Zlín: 1420

Počet cčelstev v okrese Zlín: 12724

Statistická data k 1.1.2020.

Kapitoly z knihy, která získala v roce 2019 ocenění v Montrealu lze zdarma stáhnout z adresy: https://blesabee.online/

oboru Včelařství je možné studovat na vysoké škole v Uherském Hradišti. Obor bakalářský i magisterský.

Více informací na: (https://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html).