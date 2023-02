„Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní transfuze ani léky vyráběné z krve ale nejsou samozřejmostí. Každý dárce krve si zaslouží obdiv a velké poděkování, darovaná krev často může zachránit život,“ uvedla primářka Hematologicko – transfuzního oddělení KNTB Jana Pelková.

Vzpomněla také na nedávný případ, kdy darovaná krev zachránila lidský život.

„Nedávno jsme měli pacienta s těžkou anemií, krvácením do hrudníku, zároveň se zánětem ledviny. Naši lékaři pro něj při operaci potřebovali deset krví. Což znamená, že deset lidí, kteří se rozhodli darovat krev, mu de facto zachránili život,“ připomněla primářka.

Zdroj: se svolením Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Právě kvůli podpoře dárcovství krve vznikla kampaň Ve dvou se to lépe daruje.

„Oslovili jsme ke spolupráci Městské divadlo Zlín a dvěma tvářemi kampaně jsou kamarádky a kolegyně herečka Marie Vančurová a rekvizitářka Michaela Krysmánková. Jsou skvělými příklady, protože Michaela Krysmánková daruje krev dlouhodobě a je dokonce držitelkou stříbrné medaile prof. Jánského, zatímco Marie Vančurová se zahájením kampaně darovala krev úplně poprvé,“ popsala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Já jsem krev začala dávat v letech 2003-2005 a pak od roku 2017 jsem s darováním pokračovala. Rozhodla jsem darovat z prostého důvodu – abych mohla pomoct lidem. Je to způsob, který mě nic nestojí a myslím, že by měl být dárcem každý, kdo může. I mé děti jsou dárci. Z mých blízkých zatím potřebovala transfúzi maminka, a to po operaci bederní páteře,“ konstatovala rekvizitářka Michaela Krysmánková.

„Darovat krev je důležité. Proč? Když vím, že můžu pomoci zachránit někomu život, aniž bych byl lékařem, zdravotní sestrou nebo vědcem, a moje zdraví mi to dovolí, tak proč ne? Když jsem teď byla poprvé darovat krev, měla jsem zbytečný strach. Nejsem žádný pravidelný návštěvník doktorů nebo nemocnic, nejsem zvyklá například na jehly. Takže moje největší obava byla ze samotného vpichu. Ale to bylo naprosto liché, většina mých modřin bolela mnohem víc. Příjemně mě překvapila péče paní doktorky, s jakou trpělivostí mi vysvětlovala stav mojí krve, sestry mi všechno ukázaly… Prostě to bylo snadnější, než jsem myslela,“ řekla s úsměvem Marie Vančurová.

Počet dárců klesá

Kampaň podpořilo také město Zlín.

„Nikdo nevíme, kdy budeme krev potřebovat. Proto bychom neměli být k tomuto tématu lhostejní. Osobně se určitě zapojím a krev půjdu darovat. Vyzveme i zaměstnance magistrátu, aby darovali krev, ideálně pravidelně a dlouhodobě,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec.

Počet dobrovolných dárců krve se ve zlínské krajské nemocnici v loňském roce snížil. Zatímco předloni jich bylo celkem více než 11 tisíc, loni to bylo 10 896. „Snížil se i počet nových dárců, kterých do nemocnice přišlo v loňském roce 812, na rozdíl od roku 2021, kdy jich dorazilo 995,“ informovala mluvčí s tím, že nejčastěji měli dárci krevní skupiny 0+ a A+.