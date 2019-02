Ve Hvozdné plánují průmyslovou zónu. Jste pro nebo proti? Hlasujte!

Hvozdná - /ANKETA/ Výrobnu nábytku si před časem ve svém domě zřídil Jan Šebestů ze Hvozdné. Práci má tak neustále na očích. „Nemyslete si, není to žádný med. Hodně by se mi ulevilo, kdybych měl práci jinde a mohl do ní docházet či dojíždět," říká Deníku Jan Šebestů.

Zóna má vzniknout na rozloze 2,5 hektaru. Počítáno je tam se dvěma desítkami pracovních míst. Přání se mu možná už za několik let splní: obec totiž plánuje zřídit průmyslovou zónu na okraji vesnice, hned vedle tamní farmy. Prostor v ní chtějí dát hlavně místním živnostníkům, kteří by tak řemeslo nemuseli dělat ve svých domech. Nebrání se ale ani přespolním. Hvozdenská průmyslová zóna by měla vzniknout na rozloze zhruba 2,5 hektaru, v územním plánu mají lokalitu za tímto účelem vytyčenou. „Zatím ji pouze plánujeme, nemáme ještě ani vyřešené pozemky, jejich majitelé jsou různí. Zónu chceme dostat do zastupitelstva a vytvořit nějaký fond, abychom pozemky mohli od majitelů odkoupit a lokalitu vybavit inženýrskými sítěmi. Pak je na uvážení, zda ji pronajmeme, či prodáme," nastiňuje starosta Miroslav Válek. Upřednostnit v průmyslové zóně chtějí drobné podnikatele, kterých by mohlo být v rozmezí od pěti do desíti, pracovních míst by tam mohly vzniknout odhadem dvě desítky. „Uvítal bych tam všechny malé provozovny, které nám tu chybí či je mají doma, jako například právě výrobna nábytku, klempíř, stolař, automechanik nebo třeba přezouvání pneumatik. Hodila by se tam třeba i nějaká malá strojní výroba či drobné sklady," plánuje starosta. Čím více by tam místních lidí našlo práci, tím lépe. „Odpadne jim tak dojíždění. Když děláte třeba ve Zlíně, než tam dojedete, je to ztráta času. A přejet celé krajské město zabere taky dobrou půlhodinu. Takový čas každý určitě umí využít lépe," podotýká starosta. Novou průmyslovou zónu obec plánuje využít i ke svému prospěchu. Má totiž maličký sběrný dvůr, který je navíc víceméně v pronájmu. „Mohli bychom jej tam přestěhovat se všemi komoditami, včetně třídění odpadu. Možná v zóně zvážíme i stavbu malých technických služeb. Obec je už dost velká," vysvětluje Miroslav Válek. Odhadem v roce 2020 chtějí mít průmyslovou zónu vyřešenou. Obyvatelé Hvozdné představu nových pracovních příležitostí vítají. „Hodila by se nám tady, lidé tam najdou práci a nemusejí za ní jezdit do Otrokovic nebo Zlína," hodnotí například Ladislav Tabak. Za pravdu mu dává i senior Josef Sedláček. „Já už jsem v důchodě, ale mladí by tu měli mít více pracovních příležitostí. Není to špatný plán," říká.

Autor: Jarmila Kuncová