Svými klapkami se do Salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Boris Jirků nebo Jiří Slíva.

V pořadí již svou 10. klapku předal do projektu Jaroslav Němeček, autor nejdéle vydávaného dětského komiksu Čtyřlístek. Mezi přispívajícími výtvarníky jsou i takoví, kteří se účastní nepřetržitě od prvního ročníku – Miroslav Göttlich, Ivan Baborák a František Květoň ze Zlína. Autoři pak pocházejí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě. Mezi motivy se například objevuje vzpomínka na Libuši Šafránkovou a Karla Lopraise, výročí 110 let od narození výtvarníka Jiřího Trnky nebo téma 700 let do první písemné zmínky města Zlína. Kolekce klapek bude ve Zlatém jablku vystavena do 23. května, poté se přesune do Kongresového centra, kde se 29. května od 13 hodin uskuteční jejich dražba.

Výstavu klapek doprovází výběr dobových autorských plakátů z historie zlínského filmového festivalu z období 1961–2020.

„Tato expozice je nainstalována v prvním patře OZC Zlaté jablko a evokuje vzpomínky na festivalovou výzdobu města v době dávno i nedávno minulé a názorně demonstruje měnící se vkus a estetické cítění nejen samotných výtvarníků v čase. Součástí expozice je rovněž část původní výstavy „Šedesátka“, která formou příběhů, vzpomínek, perliček, historek a citátů seznamuje veřejnost s historií Zlín Film Festivalu,“ přiblížila výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Salon filmových klapek se letos koná již po pětadvacáté. Projekt je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu, do kterého se zapojují výtvarníci z celé ČR i Slovenska.

Z výtěžku aukce klapek jsou podporovány projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN mohou ucházet autorské snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu. Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Aktuálně - Český lev za nejlepší krátký film a cena Magnesia za nejlepší studentský snímek – obě tato ocenění získal snímek Milý tati režisérky Diany Cam Van Nguyen.

Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 40 989 000 Kč. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Anna Kohoutová