V sobotu ve 14:00 hodin pak proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhlo až do pozdních odpoledních hodin.

„Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek v 13:30 hodin. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb,“ uvedl za MP Zlín zástupce ředitele Pavel Janík.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Zlíně. Volební okrsek 1. Kolektivní dům | Foto: Deník/Jan Karásek

Klid. Tak hodnotili strážníci zlínské městské policie (MP Zlín) letošní průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v krajském městě. Během nich uskutečnily hlídky MP Zlín celkem 824 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se podílelo na 30 strážníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.