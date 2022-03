„Dnes jsme se tu sešli symbolicky Ukrajinu podpořit. Naše pomoc ale nebude jenom symbolická, bude konkrétní. Máme studenty zdravotnických věd i pedagogiky, ti budou určitě k dispozici, kdykoliv to bude potřeba, nabídneme také tlumočníky,“ uvedl děkan FHS Libor Marek.

Podle něj je fakulta ve fázi vytipování studentů, kteří by se mohli do pomoci zapojit.

„A asi to nebude problém, protože Fakulta humanitních studií v krizových okamžicích v době covidu byla schopna vyslat do první linie stovky studentů,“ připomněl děkan Marek. Podle něj se se pomoc z jejich strany nebude týkat jen studentů, ale také akademických pracovníků, kolegů.

„Předpokládáme, že se do pomoci zapojí i lidé ze zdravotnických studijních oborů,“ doplnil děkan fakulty. Připomněl, že škola mimo jiné má i jazykové programy, které budou využity při tlumočení a komunikaci.

„Máme také studenty Ukrajince, kteří se určitě do zprostředkování tlumočení určitě zapojí, protože nevyučujeme přímo ukrajinský jazyk. Máme i kolegyni Ukrajinku, která kmenově působí na naší fakultě, takže předpokládáme, že se bude chtít také zapojit, i když je to pro ni velmi těžká chvíle, protože má svou rodinu na Ukrajině a má o ni starost,“ doplnil Libor Marek.

Současně připomněl, že fakulta tak bude moci vyslat dobrovolníky, kteří mohou působit jako asistenti při vyřizování dokumentace.

„Studenti jsou zvyklí pomáhat a spolupracovat, poskytovat pomoc znevýhodněným a lidem v nouzi. Takže vlastně strukturou zaměření našich studijních oborů jsme připraveni vyrukovat a pomoc nabídnout,“ zdůraznil.

„Denně situaci na Ukrajině sledujeme, je to velmi smutné, že se něco takového dnes děje. Určitě pomůžeme, jak jen to půjde. Připravujeme se na to, že budeme třeba učit ukrajinské děti, pokud se dostanou do Zlína,“ řekla například studentka Karolína.

Podle informací tiskové mluvčí UTB Petry Svěrákové, má fakulta s Ukrajinou velmi úzké vztahy. Na fakultě studuje necelá desítka ukrajinských studentů, celkem na UTB jich studuje okolo čtyřiceti.

Fakulta humanitních studií se aktivně například podílí na mezinárodním projektu, jehož cílem je vzájemné propojení a spolupráce mezi ukrajinskými a českými univerzitami a zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů i řízení na vybraných ukrajinských univerzitách.

„Přibližně tři roky jsme spolupracovali se vzdělávacími institucemi na Krymu. Kvůli tehdejšímu konfliktu jsme byli nuceni se přesunout na jiná místa, například do Kyjeva, Oděsy nebo Chersonu. Jsou tam naši kolegové, kteří bydlí v těch oblastech, o kterých se nyní hovoří. S velkými obavami na ně myslíme,“ sdělila dnes na setkání Lenka Gulová, odborná asistentka FHS.

„Dostala jsem jeden z posledních emailů od významného profesora Klopoty ze Záporožské univerzity, se kterou také spolupracujeme. Píše v něm: „Jsme ve válce“.

Pan profesor je navíc nevidomý, a když si představíte, jak je obtížné získat tento titul s takovým handicapem, tak vidíte tu obrovskou houževnatost ukrajinských lidí,“ popsala Lenka Gulová.

Rektor univerzity Vladimír Sedlařík ve středu vyzval všechny zaměstnance a studenty, aby se zapojili do pomoci Ukrajině. Podle Krizového štábu Zlínského kraje jsou potřeba dobrovolníci v oblastech péče o děti, tlumočení, administrativy a úpravy ubytovacích prostor. Jenom během první hodiny od vyhlášení výzvy se přihlásilo přes 40 dobrovolníků z řad zlínské univerzity a hlásí se další.

Jeden z posledních emailů od významného profesora Yevgenije Klopoty ze Záporožské univerzity:



Drazí kolegové,

Vaše podpora je pro nás velice důležitá. Je pro nás důležité, že se s námi stále počítá! Že na nás nezapomínáte!

Bojujeme proti Putinovi, který by měl být souzen v Haagu jako zločinec! Mnoho našich občanů se chopilo zbraní. Naši dobrovolníci přicházejí v hojném počtu bojovat proti agresorovi! Ale sami to nezvládneme! Potřebujeme i vojenskou pomoc, prosím, apelujte na Evropu, na svět, pomozte nám!

Je hrozné, když akademici na univerzitách musí vyzývat k boji, ale teď jiná cesta není.

Napište všude v Evropě, že nikdo nevítá ruské vojáky květinami! Ruské kanály neukazují pravdu, snad něco málo jen jediný, a to televizní kanál Dožď.

Putin neohrožuje jen nás, ale celý svět! Neměli bychom se ho bát, musíme spolupracovat, abychom ho jednou provždy zastavili! Zvítězíme, ale potřebujeme pomoc Evropy, Spojených států a dalších civilizovaných zemí! Kéž bychom byli v Evropské unii!

Musíme se bránit, když nebudeme, přijde válka k vám! My musíme vyhrát, bojujeme teď za celý svět.

Umírají tisíce ruských vojáků, ukrajinských obránců a civilistů. Šiřte informace o tom, že Ukrajina bojuje a potřebuje pomoc. Doufáme, věříme, že naše země nepadne a že se stane svobodnou.

Jsme uprostřed skutečné války!

Prof. Yevgenij Klopota, Záporožská národní univerzita, Záporoží, Ukrajina