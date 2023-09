KNTB má jako jediná v kraji specializované centrum pro péči o dětský diabetes. Lékaři, sestry, psychologové i nutriční terapeuti se starají o děti od narození do 18 let.

Senzor měří hladinu krevního cukru, je napojený na mobilní telefon, který pak může reagovat zvukovými alarmy na výkyvy. Pumpa dává do těla inzulín pravidelně podle nastaveného programu. Zatímco dříve muselo dítě absolvovat až osm vpichů inzulínovým perem denně, v současné době se kanyla u pumpy mění jednou za tři dny.

„Bez inzulínu to nejde. Když začne klesat funkce slinivky, dítě může vydržet dva, tři měsíce, ale pak už bude mít velké zdravotní problémy. Rodiče by proto měli děti sledovat, a pokud mají neustále žízeň, nadměrně pijí a čurají nebo se znovu počurávají, mají i přes velké množství jídla pořád hlad a přitom hubnou, může se jednat o příznaky začínající cukrovky,“ varuje Pavla Gogelová.

Děti čeká doma každodenní kontrola

Rodiče malých diabetiků to mají v běžném životě velmi složité. Děti sice mohou dělat úplně vše včetně vrcholového sportu, pro rodiče však nemoc znamená 24hodinovou péči.

„Musí každý den kontrolovat glykémii, podle toho nastavit množství jídla a dávky inzulínu. Hodně malé děti si samy nic nevyhodnotí. Pak má tříleté dítě nastoupit do školky a je to problém. Maminky často nemohou jít do práce, protože chodí několikrát denně aplikovat inzulín. Jídlo musí být přesně zvážené, což je další komplikace pro školní zařízení. Někde pomáhají asistenti pedagoga, většinou však fungují rodiče,“ uzavírá Pavla Gogelová.