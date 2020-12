A hosté a štamgasti ve Zlíně nezklamali. Přišli, někde již dokonce ráno.

„Byli tady už ráno, přes obědy bylo plno a dokonce teď, odpoledne, jsme vyčepovali co se dalo,“ usmála se servírka Petra v restauraci Canada Pub ve Zlíně s tím, že věří, že v novém roce bude už lépe a situace se po několika dramatických měsících kolem nákazy covid-19 uklidní.

Stoupající čísla nakažených po čtrnáctidenním rozvolnění uzavřely od pátku 18. prosince opět restaurace, bary, hospody a hotely a to již tento rok potřetí.

Proto se hosté přišli ve čtvrtek do svých oblíbených hospůdek alespoň rozloučit s orosenými sklenicemi, dobře načepovaným pivem a gastronomickými pochoutkami.

„Co nám zbývá? Máme už pár kousků za sebou, to víte, že nám bude smutno. Měli jsme radost, že konečně otevřeli hospody a teď zase musíme být doma,“ byly jejich nejčastější reakce.

Živo bylo například i ve fastfoodovém občerstvení na zlínském vlakovém nádraží. Provozovatel zařízení Lukáš Lu měl celý den co dělat.

„Od rána máme plno,“ stačil jen potvrdit.

Pivo po práci? Lahváč doma

„Je nám to líto, kam budeme po práci teď chodit, nevíme. Asi si dáme doma lahvové pivo,“ usmáli se smutně štamgasti nádražního bufetu.

Co bude dělat v pátek zatím nevěděl ve čtvrtek odpoledne ani číšník Jirka v Restauraci a pivnici U Osla na zlínském sídlišti Podhoří.

„No určitě nebudu ležet a odpočívat,“ usmál se nakonec.

V Hospůdce U kovárny ve Zlíně čekali ve čtvrtek největší nápor hostů po 17. hodině.

„Máme plno rezervací, alespoň v kapacitě, kterou máme povolenu,“ povzdechla si vedoucí hospůdky Zuzana Baťová. Podle ní hosté využívali i polední menu, tak, jak byli dříve zvyklí.

„Je to blázinec, a je nám to líto. Protože se nemůžeme vidět, popovídat si, společně se zasmát. Lahvové pivo není jako čepované. Takže nás to zavírání hospod štve,“ shrnul Aleš Orava, štamgast ze zlínské restaurace Myslivna.