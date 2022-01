„V holenní kosti však přetrvával defekt, který nebylo možno vyhojit jiným možným způsobem než náhradou kosti,“ uvedl chirurg Petr Menšík, primář Traumatologického oddělení KNTB.

Podle slov ředitele Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Michala Filipa, šlo o rekonstrukci bérce pomocí vaskularizovaného laloku a ve středu ji kromě týmu deseti lidí prováděl plastický chirurg Michal Kempný z Ostravy i primář traumatologie KNTB Petr Menšík.

Původně chirurgové a další experti naplánovali, že při operaci bude ženě vyjmuta lýtková kost ze zdravé, levé dolní končetiny v délce dvaceti centimetrů a ta bude „přesunuta“ do pravé nohy, do místa, kde byla úrazem zdevastovaná a zcela zničena oblast holenní kosti. Nakonec ale od tohoto postupu ustoupili a zjednodušili jej.

Operace jen na jedné noze

„Ukázalo se, že můžeme využít lýtkovou kost z postižené nohy a přesunout ji do místa holenní kosti. Bylo to výhodnější pro pacientku, protože nebude mít operovanou druhou nohu. A mikrovaskulární technika nám umožní zvýšit prokrvení té lýtkové kosti tak, aby dodala výživu a kost se zhojila,“ vysvětlil Tomáš Kempný. Na místě vyjmuté lýtkové kosti pak zůstala jen její horní a dolní část.

„Na uvedeném místě, odkud byla lýtková kost odebrána, chybět nebude,“ doplnil primář Petr Menšík.

„Základem mikrovaskulárního výkonu jsou přenosy tkání, které mají definovanou cévu. V tomto případě máme mladou pacientku, která měla úraz a která přišla o 18 centimetrů holenní kosti, kterou budeme nahrazovat kostí lýtkovou za použití mikrochirurgických technik to znamená „našití cévy na cévu“ tak, aby se končetina a její funkce zachránily, “ přiblížil zákrok ve středu, krátce po zahájení operace docent Kempný.

Podle něj využití vlastní lýtkové kosti pacientky, kterou přesunuli do místa horní kosti je výhodnější pro pacientku.

„Protože nebude mít operovanou druhou nohu. Mikrovaskulární technika umožní zvýšit prokrvení dané lýtkové kosti tak, aby dodala výživu a aby se kost zahojila. Nebude operována druhá končetina, která bude velice důležitá pro rehabilitaci a vlastní chůzi a zároveň tím spravíme tu cévu, která byla úrazem zničena a využijeme ji na prokrvení dané lýtkové kosti, kterou tam v hřebu přiložíme,“ vysvětlil odborník na mikrochirurgické přenosy.

Až rok a půl hojení

Podle něj mladá žena zůstane po operaci minimálně 14 dní v nemocnici, následovat bude rehabilitace.

„Celá doba hojení a dohojení trvá většinou jeden, až jeden a půl roku, tak, aby měla plnou zátěž. Ona ji začne zatěžovat relativně brzo, za šest týdnů bude určitě povolena částečná zátěž, a to bude sledováno rentgenem. Ale lýtková kost má své limity v rámci rychlosti hojení,“ seznámil s pooperačními prognózami pacientky Michal Kempný.

„Myslím, že KNTB se tímto stává jednou z mála nemocnic v republice, která tyto operační techniky využívá a těch nemocnic není moc. Je to složitá operace, která trvá mnoho hodin, při které musí fungovat výborná mezioborová spolupráce. Nejen plastický chirurg, ale i předoperační a pooperační péče, anesteziologická péče, mikroskopická operační technika. Spolupracují neurochirurgové, traumatologové, mohou i břišní chirurgové. A to je to, co je dnešní medicíně blízké – multioborová spolupráce,“ doplnil ředitel KNTB Michal Filip.