Od pátečního dopoledne nefunguje světelná signalizace a zabezpečovací zařízení železničního přejezdu na křižovatce ve Zlíně-Prštném. Situace způsobovala zmatek, kdy řidiči nevěděli, zda mohou jet, vlaky při příjezdu k místu zběsile houkaly a chodci přebíhali silnici na vlastní nebezpečí.

Křižovatka ve Zlíně-Prštném; pátek 19. dubna 2024 | Video: Deník/Iva Nedavašková

„Technická porucha zařízení, které řídí provoz zabezpečovacího systému železničního přejezdu a světelné signalizace na sousední křižovatce ve Zlíně-Prštném, je důvodem opatření Policie ČR, kterým bude od odpoledních hodin v pátek 19. dubna pravděpodobně až do úterý 23. dubna zakázáno odbočování všech vozidel při jízdě z Prštného vlevo do centra Zlína a při jízdě od Otrokovic vlevo do Prštného,“ informoval Vojtěch Cekota tiskový mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO).

Pro cestující MHD jsou připraveny výlukové spoje

Zákaz odbočení se týká pravidelné linky MHD hybridních trolejbusů č. 1 nebo 11 a autobusové linky školních spojů č. 92. Z těchto důvodů zavádí DSZO výlukovou trasu na trolejbusové lince č. 1/11 a autobusové lince č. 92.

„Většinu trolejbusů na linkách 1 a 11 nahradíme autobusem. Z centra Zlína na točnu do Prštného pojede po standardní trase, zpátky ale jeho objízdná trasa povede ulicemi Nábřeží, Gahurova a Tomáše Bati na točnu Antonínova. Odtamtud budou spoje linek 1 nebo 11 pokračovat na zastávku Poliklinika a dál pojedou do Příluků již po své obvyklé trase, ale se zpožděním asi 10 minut,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.

Ve Zlíně-Prštném nefungují semafory. Řidiči nemohou odbočit dolevaZdroj: DSZO

Na objízdné trase mezi Prštným a točnou Antonínova spoje linek 1 nebo 11 nebudou nikde zastavovat. Zastávku Zahradnická ve směru do centra Zlína linky č. 1 a 11 ve výlukovém provozu nebudou obsluhovat.

Spoje pro školáky bude mít zpoždění

Pokud jde o spoje linky č. 92, která vozí žáky od školy M. Alše do Prštného, autobus bude od zastávky Podhoří-sídliště jezdit bez zastavení přes točnu Antonínova, aby mohl do Prštného odbočit vpravo ve směru od centra Zlína. Na své trase dál do Louk bude mít kvůli tomuto závleku přibližně pětiminutové zpoždění.

„Omlouváme se našim zákazníkům za komplikace v dopravě. Operativním stanovením výlukové trasy se snažíme dopady na cestující minimalizovat,“ dodal Jan Tesař.

