Současnou podobu dostala radnice přesně před sto lety. Tehdejší vedení města hledalo náhradu za nevyhovující budovu radnice z 16. století, a to formou veřejné soutěže. Ze soutěže pak vzešla stavba legendy zlínského urbanismu F. L. Gahury, která je dodnes hlavním sídlem města.

„Jsme přesvědčeni, že pro Zlín je zahájení architektonické soutěže na dostavbu budovy radnice v roce výročí 700 let města symbolické. Rádi bychom navázali na velmi kvalitní meziválečnou zlínskou architekturu. Dostavba rovněž zkvalitní fungování současné budovy a stane se dalším impulsem pro revitalizaci náměstí. Důležité je pro nás i praktické a funkční hledisko nové dostavby,“ dodal náměstek primátora pro majetek a rozvojové plochy Pavel Brada.

Modernizace trati Otrokovice-Zlín může začít. Územní rozhodnutí je na světě

Zadávací řízení je vypsáno formou soutěžního dialogu, přihlásit se lze do 4. dubna. Hodnotící komise nejprve vybere z přihlášených ateliérů šestici účastníků, se kterými následně proběhne workshop nad rozpracovanými návrhy.

Důraz bude kladen na první etapu, během které by mělo dojít k nahrazení budovy č. p. 10, která je už několik let vyklizena a provizorně staticky zajištěna. Ve druhé etapě by mělo dojít na nahrazení dalších budov v bezprostředním okolí historické budovy. Další realizační etapa pak představuje ideální cílovou podobu stavebního souboru radničních budov, zahrnující také případnou dostavbu vnitrobloku a přestavbu objektu č. p. 15.

„Výzvou pro soutěžící bude provozní řešení budov radnice, ale především nalezení vhodného klíče koexistence historických a nových vrstev architektury,“ míní náměstek primátora pro oblast kultury a památkové péče Pavel Stojar.