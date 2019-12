Začaly v sobotu a potrvají až do Vánoc. Některé stánky s občerstvením budete moci navštívit až do 1. ledna.

A na co se můžete těšit z kulturního programu?

Třeba na Standu Hložka a Fredy Bittner Band, No Name, Velký dechový orchestr Zlín či třeba Michala Hrůzu s kapelou a mnoho dalších.

Samozřejmostí jsou mimo jiné i tvořivé dílničky pro děti či malování na obličej.

PROGRAM

Pondělí 2. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 DUNDEE & FRIENDS

Úterý 3. 12.

16.00 Přímý přenos koncertu odboru sociálních věcí z obřadní síně

17.00 Vánoční pohlednice z Městského divadla Zlín

Středa 4. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 BLUE CIMBAL

Čtvrtek 5. 12.

15.00 Tvořivé dílničky s Radiem Čas

16.00 MIKULÁŠ, ANDĚL a ČERTI z Bylnice

16.30 Mikulášská nadílka pro děti

17.00 STANDA HLOŽEK a Fredy Bittner Band

18.30 Mikulášská diskotéka

Pátek 6. 12.

16.00 Dětské kinečko

16.30 ROCK & ROLLERS

18.00 Dale B Williams

Sobota 7. 12.

15.00 Jazzbook

15.00 Vánoční tvořivé dílny pro děti

16.00 Festival vánočních punčů

18.00 GOLDEN DELICIOUS

Neděle 8. 12.

10.00 Vánoční příběh - MŠ + ZŠ Tečovice

15.00 Tvořívé vánoční dílničky s DDM ASTRA + malování na obličej

15.00 Marta Santovjáková Gerlíková & Cimbálová muzika VALAŠSKO

17.00 NO NAME

18.00 Avarom Bluesband

Pondělí 9. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 ATELIÉR

Úterý 10. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZLÍN

Středa 11. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 HŠ YAMAHA + ZŠ Kvítková

18.00 Česko zpívá koledy s Deníkem

18.30 FUNNY FELLOWS

Čtvrtek 12. 12.

16.00 Dětské kinečko

17.00 VESNA

18.00 Outěr & Řezňa (F.R.F.)

Pátek 13. 12.

16.00 Kačes, Dyják a spol.

17.00 PRO TEBE

18.30 Adventní oldies diskotéka s Luďkem Malárem

Sobota 14. 12.

15.00 Tvořivé Vánoce pro děti s Mojí dílnou

15.00 Odpoledne s hokejisty PSG Berani Zlín

15.00 Ledoví sochaři

16.00 THE ONLY WAY

18.00 SMOKIE FOREVER BAND

Neděle 15. 12.

10.00 Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem

15.00 Tvořivé dílničky s Radiem Čas

15.00 Velké vánoční malování na obličej

14.00 Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem

18.00 MICHAL HRŮZA s kapelou

Pondělí 16. 12.

16.00 Bartošův dětský folklorní soubor

17.00 KAREL KAHOVEC GEORGE & BEATOVENS

Úterý 17. 12.

12.00 Starobylé Vánoce

16.00 FOGGY WAY

17.00 80‘ FACTORY s Markétou Peškovou

Středa 18. 12.

10.00 Starobylé Vánoce

16.00 FS Vonička + CM Paléska

17.00 POUTNÍCI

Čtvrtek 19. 12.

10.00 Starobylé Vánoce

16.00 Dětský folkorní soubor Trnečka Zlín

17.00 LEGENDY SE VRACÍ

18.00 Markéta Vodičková a Filip Vítů

Pátek 20. 12.

16.00 MUŽÁCI ze Zlína

17.00 VOXEL s kapelou

18.30 Adam Caha

Sobota 21. 12.

15.00 Andělské malování na obličej pro děti\ a tvořivá dílnička

17.00 Thom ARTWAY

18.00 Kačes, Dyják a spol.

Neděle 22. 12.

10.00 Vánoční pohádka - Betlém aneb Putování za hvězdou

15.00 Tvořivé dílničky pro děti - zdobíme skleněné baňky

15.00 Betlémské světlo – Skauti Zlín Lucernička pro Anetku – Charita Zlín

16.00 Peter JUHÁS 17.00 Trampoty s Ježíškem - Cirkus trochu jinak, Andělé na chůdách

17.30 Nadace Korunka Luhačovice

18.00 Martin CHODÚR s kapelou MACH

19.00 DJ Martin Hrdinka

Pondělí 23. 12.

15.00 AVION BIG BAND Zlín

17.00 JAZZZUBS

Úterý 24. 12.

10.00 Reprodukovaná hudba