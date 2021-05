Na těch odstartovaly současně i státní maturity. Žáci a studenti se vrátili do lavic po téměř osmi měsících. Teoretickou výuku mohou obnovit rovněž vysoké školy, kde ale již většinou začíná zkouškové období. Současně však ve všech školách platí povinné testování a nošení ochrany nosu a úst.

Přesto se učitelé na své žáky a studenty těšili. Stejně, jako například v Základní škole Kvítková. „Nástup dětí proběhl naprosto v pořádku. Sice jsme měli trochu obavy, jak to vše zvládneme, ale byli jsme připraveni už když děti měly rotační výuku, takže to nebyl problém,“ uvedla ředitelka zařízení Jaroslava Müllerová.

Podle ní otestovali v pondělí celkem 428 žáků. „Všichni byli negativní, i když pozitivně naladěni,“ usmála se.

Podle ředitelky školy Jaroslavy Müllerové se prý jejich žáci zpět do školních lavic těšili. „I když nejdříve někteří zjišťovali, jestli je otevřený školní bufet,“ připomněla ředitelka. „Konečně ale škola opět žije, je to moc fajn. Hlavně ať to vydrží,“ přála si za všechny.

Naproti tomu byli i žáci, kteří by nejraději distanční výuku „dotáhli“ až do konce školního roku.

„To přece už nemá cenu na ten měsíc,“ vysvětlil žák Martin v 16. základní škole Okružní ve Zlíně. „Ano setkali jsem se s takovými poznámkami, ale většinou se děti těšily,“ zmínila ředitelka „šestnáctky“ Ivana Rejzková.

I podle ní proběhl nástup zbývajících žáků na prezenční výuku bez problémů a komplikací. Probírané učivu formou distanční výuky bylo podle ředitelky školy dostačující a žáci nebudou muset látku nijak dohánět nebo opakovat.

„Dokonce se nám téměř všichni žáci dostali letos na střední školy,“ vyzdvihla úspěšnost žáků hlásící se na střední školy a jejich výsledky při přijímačkách Ivana Rejzková. Na co si budou muset dnes nastupující žáci však zřejmě zvyknout, bude jejich socializace. „Začneme proto s nimi pomalu, pár dní budou „hájeni“ usmála se Ivana Rejzková. Ona i její kolegové se prý na děti velmi těšili.

Záchyty při testování? Nulové

Do školních lavice nenastoupilo ve Zlíně podle náměstkyně primátora odpovědné za oblast školství Kateřiny Francové okolo pěti procent dětí.

„Co se týká záchytů při testování žáků, tak v minulých týdnech byly nulové,“ připomněla. Dle vyjádření Kateřiny Francové antigenní testování žáků probíhá na všech základních školách, které město Zlín zřizuje, bez problémů. Město však chce nechat provést zkušební testování PCR testy.

„Jen proto, kdyby bylo v září potřeba, tak abychom na tuto možnost byli připraveni,“ uvedla náměstkyně s tím, že se tyto testy provádí zkušebně jen ve dvou vybraných třídách.

„Chceme vědět, jak zareaguje on-line propojení mezí laboratořemi a školou,“ vysvětlila Kateřina Francová. Podle informací ze zlínské radnice, bylo v pondělí testováno na prvním stupni celkem 3183 žáků, na druhém pak 2755. „Z tohoto celkového počtu byl jeden test pozitivní,“ doplnila Kateřina Francová.

Zlínští radní z odboru školství mají ještě jednu vrásku na čele, i když z dobrého důvodu. „Jak vyplynulo ze společného jednání s řediteli základních škol, děti nám do nich začaly jezdit na kolech a elektrokolech, my jim tak chceme zajistit jejich zabezpečení formou odstavného a zabezpečeného místa proti krádeži,“ seznámila zlínská náměstkyně.